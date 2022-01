Dumitru Dragomir, aprig la adresa FRF: „FRF îl forțează acum pe Iordănescu! Edi se pare că va refuza, pentru că se simte jignit. Și pe bună dreptate!”

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal este de părere că România duce lipsă de jucători valoroși, nu și de antrenori, doar că strategia FRF a fost greșită încă de la începutul căutării noului selecționer.

Dumitru Dragomir crede că Adrian Mutu este o opțiune bună pentru a deveni noul selecționer, chiar dacă și el a fost jignit de FRF, însă are nevoie de bani, după cum susține fostul șef al LPF-ului.

Dumitru Dragomir, aprig la adresa FRF

aprigă la adresa Federației Române de Fotbal, care încă nu a numit un selecționer pentru națională, deși Ladislau Boloni părea să fie înlocuitorul lui Mirel Rădoi, mai ales după ce a revenit în România:

„Jucători nu prea avem, pentru că nu ne-am implicat să creștem jucători. Nici Hagi, care s-a ocupat de creșterea fotbaliștilor, nu a scos un jucător de talie mondială, pentru că și el nu a avut viață ușoară în primii ani de activitate.

Trebuie conducători care să facă legi, să se ducă să se zbată lângă oameni politici care au putere. Omul sfințește locul, dar la noi sfințește doar patriarhul”.

O să-l pună pe Ladislau Boloni! Dacă se gândesc să-l pună pe Edi Iordănescu, eu cred că îi va refuza, pentru că e mai mare râsul, e o jignire adusă amândurora. Și pe Mutu l-au jignit în ultimul hal. Am ajuns de râsul lumii!

Ei au vrut să iasă în evidență, să se asigure că vor fi refuzați de numele mari ale antrenorilor români. Mutu nu o să spună nu, pentru că are nevoie de bani. Când ai atâția copii pe care trebuie să îi crești și banii s-au cam dus, nu ar refuza”, a mai spus Dumitru Dragomir, la TV .

„Cred că FRF forțează varianta Edi Iordănescu, dar va fi refuzată”

Mitică Dragomir a continuat și a spus că FRF și-ar dori să îl numească pe , însă tehnicianul îi va refuza, simțindu-se jignit pentru că nu a fost printre primele variante de pe lista posibililor selecționeri:

„Eu spun că Iordănescu refuză, e un antrenor mare, inteligent, firav emoțional, dar e meseriaș. Eu dacă aș fi în locul lui Edi Iordănescu m-aș simți jignit, adică să fiu al cincilea la care se apelează?

Înainte nu se refuza echipa națională, acum se refuză, sunt datorii… e prea tânără, neexperimentată. Sunt doi-trei jucători buni de la FCSB: Stoica, Octavian Popescu și Tănase. Ei ar putea juca titulari la echipa națională”.

„Cu desculții ăștia cu care am căzut… dacă trăgeam noi, nu puteam să picăm cu astfel de echipe. Iar acum, competiția asta de râs… cu Muntenegru… Doamne Dumnezeule… astea sunt cele mai slabe. Măcar unu-doi jucători să fi ieșit în evidență, dar nu mai avem jucători de valoare.

Boloni e un om serios, are interesele lui, dar nu a trișat. El și-a spus doleanțele, dar Federația i-a spus că asta nu se poate, asta nu se poate… oricum nu trebuia făcut public.

Cred că FRF forțează varianta Edi Iordănescu, am și o informație de ultimă oră, nu e greșită, Edi e tânăr și valoros. Problema e că am altă informație că ar refuza, pentru că se simte jignit și are dreptate.

Ei se îndreaptă către un singur nume, care e cel mai ieftin, dar care s-ar putea și ăla să-i refuze. La actuala echipă națională, orice nume pronunțat e bine venit la ora asta”, a continuat fostul președinte LPF.

Dumitru Dragomir a vorbit și despre situația de la Dinamo, recunoscând că nu știe cum fanii vor mai putea susține echipa chiar dacă aceasta se va salva de la retrogradare:

„Dacă vine aviația americană poate să-i salveze sau dacă vine Putin cu Armata. Ce se întâmplă la Dinamo nu s-a mai văzut în lume.

De doi ani, fanii strâng bani, nimeni nu știe pe ce sunt cheltuiți, dar cum să salvezi echipa? Nu am să pot să înțeleg cum au venit să salveze clubul unii care până nu demult au fost rivalii clubului”.

„Dacă rămâi în prima ligă, de la anul ce faci? Noi, care am avut bani, ne-au băgat la pușcărie… uite ce se întâmplă și la Rapid, nici acolo nu e ușor, deși patronul e băiat deștept.

Toți din fotbal s-au dus la pușcărie nevinovați, nimeni nu are banii lui Becali, nimeni nu se mai riscă să intre în fotbal acum.

A fost un ordin să fie băgați în pușcărie. În următorii 20 de ani o să ajungem mai rău ca Luxemburgul”, a mai spus Dumitru Dragomir.