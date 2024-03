Dumitru Dragomir, genial după România – Columbia 2-3: „Avem găuri doar în 3 compartimente: apărare, mijloc, atac” Ce spune de Drăgușin

care a practicat un joc modest în înfrângerea cu Columbia, scor 2-3. Nea Mitică e convins că selecționata stă prost în toate compartimentele.

Dumitru Dragomir, discurs genial după România – Columbia 2-3: „Găuri și lipsă de valoare”

Timp de 80 de minute, România a părut că nu are nicio șansă în fața Columbiei, care, la un momentdat, ne-a condus și cu 3-0. Dumitru Dragomir a făcut haz de necazul naționalei lui Edi Iordănescu.

„Mi s-a părut că noi avem găuri numai în 3 compartimente. Noi avem găuri în apărare, la mijloc și la înaintare. Numai în 3 compartimente avem găuri și lipsă de valoare. În rest stăm bine.

(n.r. – Cel mai slab meci al lui Drăgușin?) Nu, nu. Dar Drăgușin nici nu poate să joace bine și nici Burcă cu cei doi mijlocași centrali în fața lor, care n-au scos de la adversari nimic. Marinii.

Mijlocașul dreapta a jucat binișor, că a strâns, mă refer la Moruțan. El și cu Rațiu au jucat binișor că s-au ajutat unul pe celălalt”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Max Profețiile lui Mitică”, show care e live pe FANATIK.RO, lunea, de la ora 13:30.

Dennis Man, preferatul lui Nea Mitică: „Joacă titular la Juventus”

Dennis Man (25 de ani) a fost preferatul lui Dumitru Dragomir în partida de pe Metropolitano, chiar dacă autorul golului din remiza cu Irlanda de Nord n-a jucat decât 13 minute.

„A doua repriza către final când a făcut schimbarea și l-a băgat pe italian, pe Man, care se pare că va zbura la altă echipă mai mare… (n.r. – Îl vezi la Juventus?) Joacă titular la Juventus dacă se duce!

E singurul jucător din naționala României care face ruperi de ritm. Cu mingea la picior pleacă de n-ai ce să-i faci. Are fizic, are forță în picioare și are un stâng necurțător”, a adăugat fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Laude și pentru Horațiu Moldovan. „Drăgușin a jucat bramburit”

Apreciat a fost și Horațiu Moldovan, cel care a jucat în premieră pe Metropolitano, stadionul echipei sale Atletico Madrid. „Să știi că și ăsta în poartă mi-a plăcut. Ne dădeau 4-5 fără el. A scos-o p-aia din vinclu, foarte bun plonjonul. E portar bun Moldovan.

Rațiu nu a jucat rău. Eu nu aș spune că Drăgușin a jucat rău. A jucat bramburit. Nu are o simbioză cu mijlocașul din fața lui și nici cu celălalt fundaș central. Fundașii centrali trebuie să paseze între ei până găsesc culoarul. Tot atacul pleacă de la fundașii centrali. Guardiola prin asta a revoluționat fotbalul. Portarul cu fundașii centrali încep atacul.

La noi e dezastru. A încercat Drăgușin o dată de pe stânga pe dreapta dar a dat-o în capul unui adversar”, a conchis Nea Mitică.

