Dumitru Dragomir, profeții tari din SuperLiga: „Mandorlini dat afară, Dinamo retrogradează!”

Clujenii au o singură victorie în ultimele 5 partide și s-au îndepărtat de liderul FCSB. În aceste condiții, scaunul lui Mandorlini se clatină, iar o schimbare pe banca tehnică a fostei campioane pare iminentă.

Scaunul lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj se clatină

“Dacă nu vine în primele 3 locuril îl dă sigur afară pe Mandorlini. Îl dă sigur. Neluțu e învățat cu locul 1, să îi vină niște bani. Așa dacă pierde banii, nu cred. Nici Botoșani, nici Dinamo, nu cred că se pot salva. Dinamo joacă bine în teren așa, dar au probleme.

Îmi pare rău de Burcă pentru că este un antrenor bun, dar degeaba. Burcă e antrenor bun. Nu are nicio vină, nu are jucători. Nu doar la Dinamo, nicăieri nu vine lumea. Mai sunt câțiva cu bani mulți care își permit să piardă 4-5 milioane pe an.

De când cu pușcăriile atunci cu fotbalul, toată lumea s-a speriat și nu vor să audă de fotbal. Din acest motiv sunt și stadioanele goale. Au început ușor, ușor, să vină, pentru că și meciurile au început să fie mai spectaculoase și fotbalul mai valoros puțin”, a declarat Dumitru Dragomir la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Dinamo riscă să retrogradeze

Nici Dinamo nu stă prea bine. După primele 16 etape, formația din Ștefan cel Mare ocupă penultima poziție în clasament cu 10 puncte. Dinamo are nevoie de investiții la iarnă pentru a putea rămâne în Superligă.

“Nețoiu ar fi nebun să bage bani, a făcut pușcărie pentru fotbal. El și Borcea să nu audă de fotbal. Fotbalul, dacă nu ai foarte mulți bani, foarte mulți bani, așa cu mare Becali, cu 10 milioane nu poți să iei o echipă.

Mă mir cum s-au băgat ăștia, avocatul e un băiat deștept. Dacă nu ai de la 100 de milioane în sus nu te bagi la fotbal. Eu cu 50-60 de milioane nu m-aș băga, pe onoarea mea nu m-aș băga. Dacă aș avea peste 100-150 de milioane, astea produc. Dacă ai peste 150 de milioane îți dă 20-25 de milioane pe an.

Bani pe care îi pierzi, că la fotbal îi pierzi. Să nu crezi că Șucu nu va pierde bani, sau când pierde bani pleacă. Ce nevastă te lasă să pierzi 10-20 de milioane, băi, fratele meu. Asta e un aspect. Al doilea, începi să îmbătrânești, nu rămâi veșnic tânăr.

Iancu a fost unul din cei mai mari conducători pe care i-a avut fotbalul românesc, o spun cu toată răspunderea pentru că am lucrat cu el. În afara faptului că este tobă de carte, Iancu e tobă de carte. E un om priceput la activitatea asta. Și Iancu are destui bani”, a completat Dumitru Dragomir.

