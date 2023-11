Poli Iași – CFR Cluj 3-3, în SuperLiga. Spectacol în Moldova! Harrison face dubla și egalează pentru gazde

CFR Cluj : R. Sava – Mogoș, Ajeti, Kresic, Morgan – Muhar, Tachtsidis, Cvek – Avounou, Bîrligea, Otele. Rezerve : Bălgrădean, Hindrich – M. Ilie, R. Filip, Fica, L. Mihai, C. Deac, Juricic. Antrenor : Andrea Mandorlini

Meciul Politehnica Iași – CFR Cluj are loc sâmbătă, 11 noiembrie, cu începere de la ora 18:45, în cadrul etapei a 16-a din SuperLiga. Ieșenii și-au revenit după începutul foarte greu, au deja patru meciuri fără eșec, e drept trei fiind egaluri. Clujenii puteau deveni lideri etapa trecută, dar au pierdut la Sibiu și rămân la un punct în urma liderului FCSB.

Unde se joacă meciul Politehnica Iași – CFR Cluj

Întâlnirea Politehnica Iași – CFR Cluj se dispută sâmbătă, 11 noiembrie, de la ora 18:45, pe stadionul Emil Alexandrescu din dealul Copoului, în etapa a 16-a din SuperLiga. Venirea echipei campioane a cinci dintre ultimii șase ani ar trebui să stârnească, în mod normal, mult interes publicului, care să vină în număr mai mare decât cel obișnuit.

ADVERTISEMENT

Asta ar însemna undeva în jurul a minim 5000 de spectatori și cum suporterii CFR-ului sunt foarte puțini la meciurile de afară, cel mult ajung la 50 de persoane în cel mai fericit caz, e clar că echipa lui Andrea Mandorlini ar trebui să suporte o presiune destul de mare din partea publicului aproape sută la sută ieșean. Sebastian Colțescu va conduce acest meci.

Cine transmite la TV partida Politehnica Iași – CFR Cluj

Partida CFR Cluj se joacă sâmbătă, 11 august, de la ora 18:45, pe stadionul Emil Alexandrescu din Iași, în etapa a 16-a a SuperLigii, prima a returului și va fi transmisă în direct la televizor pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

Și la Iași vremea se schimbă radical și nu în bine sâmbătă, 11 noiembrie. Va fi o zi mohorâtă, cu foarte rare apariții pe scurtă durată ale soarelui, cu ploaie destul de multă de-a lungul zilei iar temperatura maximă va fi ceva mai îngădutioare față de zona Ardealului, ajungând la 14 grade la amiază iar la ora 18:45 pot fi cu cel mult două grade mai puțin.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Politehnica Iași – CFR Cluj

se poate declara un antrenor fericit la capitolul probleme de lot. Poate să își construiască echipa de start așa cum o vede mai bine în fața Clujului. Grozavu va căuta să asigure o linie de mijloc puterrnică și mobilă, lăsându-l în față să se bată cu fundașii CFR-ului doar pe englezul Harrison.

ADVERTISEMENT

sub mare presiune la Cluj și dacă nu va câștiga în Copou sunt mari șanse ca după meciuirle echipelor naționale să vedem un alt antrenor pe banca ardelenilor. Sunt out Cristi Manea și Camora, ambii accidentați și Krasniqi, plecat la naționala Kosovo. Mandorlini nu mai are soluții în atac, pentru cuplul Bîrligea – Otele.

Cote la pariuri la jocul Politehnica Iași – CFR Cluj

Era și normal, deși a pierdut etapa trecută la Sibiu, ca pentru casele de pariuri favorita să se numească echipa oaspete, CFR Cluj având pentru cele trei puncte o cotă de 1,90. Dacă ieșenii vor repeta inprava sibienilor cota lor va fi de 4,20. Șansă dublă are cotă de 1,25 iar șansă dublă 1X cotă de 1,90. Un gol al oaspeților valorează foarte puțin, doar 1,22, unul al gazdelor ajunge la 1,55.

ADVERTISEMENT

Din 2008 până acum sunt nu mai puțin de 16 partide jucate pe stadionul din Iași iar bilanțul este zdrobitor de favorabil clujenilor. Nu mai puțin de 11 victorii au realizat aceștia, două partide s-au terminat nedecis iar în alte trei au reușit să triumfe urmașii plăieșilor lui Ștefan Cel Mare.