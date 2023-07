Dumitru Dragomir, sfaturi culinare pe caniculă: „De o săptămână fac așa!”. Video

unde și-a dezvăluit ultimele secrete care îl fac să se mențină într-o formă de invidat la vârsta de 77 de ani.

Dumitru Dragomir și-a dezvăluit dieta în vreme de caniculă: „Vreau să ajung la 90 de kile”

Dumitru Dragomir e un mare gurmand, însă încearcă să își țină greutatea sub control: „Nu m-a pus doamna la dietă. Din contră, mă îndoapă cu mâncare. Am mâncat pește weekend-ul ăsta. Mănânc dimineața la 9-9:30. Mai mânânc la 14:30-15:00”.

ADVERTISEMENT

Apoi timp de 18 ore fostul președinte al LPF nu se mai atinge de nimic: „Și nu mai mânânc nimic până a doua zi! Beau numai apă”, l-a surprins el pe Horia Ivanovici.

„Oracolul de la Bălcești” spune că a pierdut deja considerabil din greutate și și-a fixat un obiectiv clar: „De o săptămână fac așa! Și am slăbit patru kilograme. Vreau să ajung la 90-92 de kilograme. Acum am 98, de la 102”.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir recunoaște că e un mare gurmand: „N-am fost sătul niciodată! Am ceva din gingășia porcului!”

Dumitru Dragomir are și autoironia: „Dup-aia iar bag! Că nu pot să… Am fost un mâncău! N-am fost sătul niciodată! Am ceva din gingășia porcului când mă-așez la masă”.

Într-o altă ediție a emisiunii, : „Eu eram sălbatic, venit de la Bălcești! Plecam cu vitele la păscut la 6 dimineața, după ce mulgea mama vacile. Ei plecau la muncă și rămâneam eu singur acasă. Veneam la ora 12 cu animalele acasă, fugeam repede într-un lan de floarea soarelui și luam un sac de frunze. O parte îl tocam și puneam o mână de târâțe și îl dădeam la rațe, celălalt la cei doi porci”.

ADVERTISEMENT

Dragomir și-a adus aminte cum arăta meniul zilnic la casa părintească: „Îmi era o foame de muream, mă spălam pe mâini băgam mâna într-o garniță din-aia, scoteam o jumară sau două, puneam în tigaie, luam o bucată de mămăligă făcută de mamă de seara și mâncam untura aia cu jumară și mămăligă (n.r. înghite în sec).

Mai beam și o cană de lapte, dacă aveam, că mama vindea laptele și nu oprea foarte mult pentru că se strica foarte repede. Erau niște călduri vara acolo, băi, fratele meu… Și uite că sunt sănătos, chiar mai bine decât mă așteptam, mulțumesc lui Dumnezeu. Era sărăcie mare”.

MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ e LIVE în fiecare luni pe site-ul FANATIK, de la ora 13:15. Emisiunea va rula apoi în premieră pe canalele de Facebook și YouTube.

ADVERTISEMENT