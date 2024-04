După 20 de ani de relație cu soțul ei, Diana Matei a făcut anunțul: “Am fugit cu el din țară”

Diana Matei a făcut anunțul, după 20 de ani de relație cu soțul ei, Marian Cleante. Artista a vorbit despre cum s-au cunoscut, dar și despre începuturile poveștii de dragoste.

Anunțul făcut de Diana Matei după 20 de ani de relație cu soțul ei. Cum s-au cunoscut cei doi

sunt împreună de mai bine de 20 de ani , iar artista a vorbit despre cum s-au cunoscut cei doi. La început, familia nu a fost de acord cu relația lor.

În plus, atunci când a cunoscut-o pe Diana Matei (42 de ani), Marian Cleante era căsătorit și avea doi copii. În ciuda criticilor din partea părinților artistei, cei doi au luptat pentru relația lor și sunt împreună și în ziua de astăzi.

“Nimeni nu prea era de acord cu relația noastră. El era căsătorit, doi copii. Ai mei nu prea voiau să audă de el… Nu exista așa ceva. Nu li se părea o relație cu potențial, știi?

Bărbatul meu țigan, doi copii, mai mare cu zece ani… Aoleu, ce-o fi avut fiică-mea, a înnebunit!? Știi, cam așa era…”, a povestit Diana Matei în podcastul .

La început, atunci când l-a întâlnit la Sala Polivalentă, Diana Matei nu a avut o părere prea bună despre acesta, dar și-a schimbat-o pe parurs. Cântăreața avea doar 21 de ani atunci când și-a cunoscut actualul soț.

De asemenea, Diana Matei a dezvăluit ce a cucerit-o la . Marian Cleante era foarte grijuliu cu ea, iar inițial au fost prieteni, înainte de a avea o relație.

Diana Matei și Marian Cleante au fugit din țară

Cei doi s-au îndrăgostit foarte repede unul de celălalt, iar Diana Matei a fost cerută în căsătorie după puțin timp. Ulterior, au fugit împreună din țară, după ce s-au urcat într-un tren.

“Era foarte, foarte grijuliu. Poate pentru că am plecat de micuță de acasă și am simțit latura asta a lui foarte protectivă. Și, ușor, ușor ne-am împrietenit. Am fost prieteni la început.

Am descoperit un om care pune pe alții pe primul loc. Mi s-a părut un aspect foarte frumos. Foarte repede ne-am îndrăgostit. M-a cerut de nevastă foarte repede. El a făcut primul pas.

Aveam 21 de ani. Cam la 3 săptămâni (n.r. a cerut-o). După am fugit cu el din țară. La Gara de Nord ne-am urcat în tren și am plecat”, a mai spus vedeta.

Au fost plecați din țară timp de două luni, iar la acel moment Marian Cleante era în pragul divorțului de fosta soție. În perioada în care au fost plecați, aceștia au locuit în Belgia.

Diana Matei și Marian Cleante s-au căsătorit în anul 2018. La acel moment, fiul lor, Ianis, avea trei ani. Între cei doi soți este o diferență de vârstă de 10 ani,