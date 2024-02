După aproape 1 an de relație, Radu Siffredi și Oana Matache de la Power Couple au dat vestea: ”Suntem bolnăvicios de romantici”

După aproape 1 an de , Radu Siffredi și Oana Matache de la Power Couple au dat vestea. Participanții competiției de la Antena 1, moderată de Dani Oțil, au dat din casă despre povestea lor de dragoste.

La aproape 1 an de la prima întâlnire, Radu Siffredi și Oana Matache fac uriașe. Ce planuri au concurenții de la Power Couple, dar și cum au fost afectați de criticile pe care le-au primit la începutul legăturii amoroase.

Sora mai mică a celebrei Delia Matache simte o energie bună, este entuziasmată și recunoscătoare pentru ceea ce trăiește în prezent. A lăsat în urmă răutățile gratuite și se concentrează pe proiectele pe care le are în minte.

Cât despre partenerul de viață, acesta este pregătit să iasă din episodul depresiv adus de ce s-a întâmplat legat de ei în media în ultimul an. Cei doi au planuri mărețe împreună, mai ales că locuiesc deja sub același acoperiș.

Radu Siffredi a mărturisit că a fost atras din prima de atitudinea indiferentă pe care o adoptă zilnic frumoasă blondină. Pe parcurs tânărul a început să o înțeleagă și mai bine pe iubita sa cu care concurează la Power Couple.

„În rest, cum să nu iubești pe cineva care e goofy 90% din timp și cu care râzi copios orice ai face?!”, a declarat iubitul Oanei Matache, în urmă cu puțin timp, într-un interviu pentru revista .

„Dincolo de carismă, stilul lui extrovertit (la care aspir by default ca introvert) și simțul umorului (lucruri care sunt accesibile la prima vedere pentru oricine), am descoperit că are încredere în mine să îmi arate sincer toate vulnerabilitățile lui.

Nu cred în relații frumoase și de succes atunci când ne ascundem după orgoliu”, a completat blondina, pentru aceeași sursă. Oana Matache a dezvăluit și cine este cel mai romantic în relație.

Oana Matache și Radu Siffredi, un cuplu îndrăgostit

„Eu aș zice că suntem bolnăvicios de romantici amândoi, dar în felul nostru. Nu ne mișcă cina cu lumânare și nici petalele de trandafiri. Însă ne-am sui pe furiș pe o clădire din centrul Bucureștiului ca să ne uităm la apus – genul ăsta de romantic.

Nu mă pasionează buchetele de flori, dar de la Radu le primesc cu fluturi în stomac”, a mai spus Oana Matache. Concurenta de la Power Couple și Radu Siffredi se ceartă de cele mai multe ori din chestiuni minore.