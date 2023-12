După ce s-a zvonit că este însărcinată, Ruby a spus adevărul: ”Știam că o să se vadă”

Ruby pune capăt zvonurilor, după ce de curând s-a vehiculat în spațiul public faptul că este însărcinată. Cântăreața în vârstă de 34 de ani a dat în sfârșit cărțile pe față, lămurind astfel misterul. De altfel, mulți fani s-ar bucura pentru ea dacă ar aștepta un copil.

Ruby a mărturisit dacă este sau nu însărcinată

Speculația pe o astfel de temă a apărut după ce îndrăgita interpretă s-a afișat în cadrul unor filmări de la Protv într-o rochie largă, similară cu cea pe care o poartă femeile însărcinate.

Într-un interviu acordat marț, 5 decembrie, Ruby infirmă zvonurile. Drept urmare, nu este însărcinată, ci doar a acumulat câteva kilograme, pe care și le-a dorit de altfel, deoarece se considera prea slabă. Cât despre rochia în care s-a lăsat filmată, o poartă rar.

”Nu sunt însărcinată, aș fi postat imediat poze cu burtica. Rochia pe care am avut-o la filmările de la Pro Tv era cea pe care mi-o făcusem pentru nunta lui Smiley și am zis s-o mai port o dată. A fost printre puținele evenimente în care am purtat ceva larg.

M-am și îngrășat puțin. E ceva ce mi-am dorit, eram schiloadă, subnutrită. Eram schelete. Am puțină burtică atunci când mănânc înainte de evenimente. Din 2020, am început să slăbesc foarte tare.

Anul acesta m-am ambiționat și mi-am zis gata, s-a terminat cu schilodenia. Ce-i drept, am mâncat mai multe dulciuri intenționat, pentru că știam că o să se vadă”, a explicat îndrăgita cântăreață pentru

Ruby nu vrea să devină curând mamă: ”Nu e ceva ce mi-am propus în viitorul apropiat”

De asemenea, Ruby a mai dezvăluit că nu se vede mamă prea curând, dar își dorește să aducă un copil pe lume. Mai amână momentul fiindcă are multe evenimente programate. Totodată, vrea să petreacă mai mult timp și cu pisicile sale, care sunt destul de multe.

”Nu pot spune că nu vreau un copil. Dar nu e ceva ce mi-am propus în viitorul apropiat. Am multe drumuri și m-aș rupe complet de viața mea profesională, pentru că ar trebui să mă dedic total copilului. N-aș putea da la o parte nici animăluțele mele. Am opt pisici și doi căței. Le-am luat pe toate de pe stradă. Când intru în casă, se adună toate. Când mă trezesc, se aliniază la ușa camerei mele”, a mai precizat artista.

De mai bine de zece ani, , iar anul acesta a fost pentru ei unul în care și-au dedicat mai mult timp sufletului lor. Din 2024, Ruby este foarte determinată să se pună din nou pe treabă și să aibă o viață profesională mai activă.

”Mi-am făcut timp și pentru mine, am călătorit, am mai luat și o pauză. Nu am mai fost așa înnebunită să merg să cânt. Anul acesta a fost și pentru sufletul meu, pentru a vedea lumea. Acum gata, se termină anul, începem unul nou și tragem cu dinții”, a mai precizat artista.