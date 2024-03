După Hagi, și familia Iordănescu s-a întâlnit cu antrenorul lui Real Madrid, Carlo Ancelotti: „O lecție neprețuită de fotbal și de viață”

. Chiar dacă ”tricolorii” au fost învinși, scor 3-2, Edi Iordănescu s-a declarat mulțumit de meciul de pregătire împotriva sud-americanilor.

Edi Iordănescu s-a întâlnit cu Carlo Ancelotti la Madrid

Chiar dacă amicalul cu Columbia a avut loc pe Civitas Metropolitano, stadionul lui Atletico Madrid, naționala României a efectuat antrenamentul oficial la Valdebebas, renumita bază de pregătire a celor de la Real Madrid.

Odată cu ședința de pregătire premergătoare înfruntării cu naționala Columbiei, Edi Iordănescu și tatăl său l-au vizitat și pe Carlo Ancelotti, antrenorul lui Real Madrid.

Cei doi s-au fotografiat împreună cu tehnicianul italian, iar selecționerul României a publicat poza pe rețelele de socializare împreună cu un mesaj.

”Mândru şi recunoscător, alături de doi titani care mi-au oferit totul. Fiecare secundă alături de ei, o lecţie nepreţuită de fotbal şi de viaţă”, a scris Edi Iordănescu la poza în care apare împreună cu tatăl său și Carlo Ancelotti.

Gică Hagi, după ce a vizitat baza lui Real Madrid: ”O fabrică de făcut bani”

Prezent în Spania pentru a-i susține pe ”tricolori”, de condițiile de antrenament ale ”galacticilor”.

”Am fost puțin pe la Real Madrid să-mi văd foștii colegi cu care am jucat. Am profitat de această pauză să-mi văd colegii, m-am întâlnit cu Butragueno și cu Chendo. Am vizitat baza.

M-am întâlnit și cu Ancelotti, era acolo, i-am dat bună ziua. La ce au ei la bază acolo… o fabrică de făcut bani, de făcut performanță la cel mai înalt nivel.

Am vrut să văd și eu cum sunt organizați. Mi-am dat seama că a mea e ca degetul mic din tot corpul”, a declarat Gică Hagi.