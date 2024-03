Gică Hagi, întâlnire de gală la Real Madrid cu Carlo Ancelotti: „Am fost să-mi văd foștii colegi, baza de acolo. O fabrică de făcut bani”

, elevii lui Edi Iordănescu s-au antrenat la la Valdebebas, renumita bază a celor de la Real Madrid.

Chiar dacă partida amicală s-a jucat pe Civitas Metropolitano, arena celor de la Atletico Madrid, ”tricolorii” au efectuat antrenamentul oficial, din seara precedentă meciului, la baza de pregătire a lui Real Madrid.

Alături de jucătorii naționalei a fost și Gică Hagi, cel care la întoarcerea în România a declarat că a fost uimit de condițiile de pregătire ale ”galacticilor”.

„Am fost puțin pe la Real Madrid să-mi văd foștii colegi cu care am jucat. Am profitat de această pauză să-mi văd colegii, m-am întâlnit cu Butragueno și cu Chendo. Am vizitat baza.

M-am întâlnit și cu Ancelotti, era acolo, i-am dat bună ziua. La ce au ei la bază acolo… o fabrică de făcut bani, de făcut performanță la cel mai înalt nivel.

Am vrut să văd și eu cum sunt organizați. Mi-am dat seama că a mea e ca degetul mic din tot corpul”, a declarat Gică Hagi la DigiSport.

Chiar dacă prestația sud-americanilor a fost peste cea a elevilor lui Edi Iordănescu, .

Fiul fostului mare jucător român, Gheorghe Hagi, cel care a înfruntat Columbia la două Campionate Mondiale (1994 și 1998) a reușit să îl învingă pe portarul Vargas cu un șut cu piciorul drept, după ce îi furase balonul lui Jefferson Lerma.

”Nu avea cum să rateze! Golul ne provoacă un deja-vu, care ne face să ne amintim (nr. golul lui Hagi marcat împotriva Columbiei în 1994) și să ne speriem”, au spus comentatorii columbieni după gol.