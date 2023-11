După mai bine de un an de relație cu Yasmine, Pepe a dat vestea: ”Despre asta este vorba”

După mai bine de un an de relație cu Yasmine, Pepe a vorbit despre cum s-a schimbat viața sa. De ceva timp, artistul nu a mai participat la atât de multe evenimente. Care este motivul și ce s-a întâmplat?

Cum se simte Pepe după mai bine de un an de relație cu Yasmine

Pepe a acordat un interviu celor de la viva.ro, în care a recunoscut că a avut un an destul de plin. A avut numeroase concerte și de asemenea, și-a dat seama de foarte multe lucruri din viața sa.

Referitor la absența de la evenimentele mondene, se pare că artistul nu prea are timp pentru așa ceva. În mare parte din timp este ocupat și totodată trebuie

În ciuda acestei agitații, Pepe recunoaște că se simte liniștit și împăcat. Se bucură de actuala sa familie, alături de Yasmine și totodată, e este bucuros de toate proiectele în care e implicat, inclusiv Te cunosc de undeva de la Antena 1.

„De obicei, când sunt zile de petrecere, eu mă duc și cânt, adică oamenii petrec cu mine, pe scenă. Nu fac altceva decât să bucur oamenii. Nu prea am timp, plus că fiind și cu copiii, și așa destul de ocupat, în zilele libere când nu muncesc, mai stau și cu copiii.

(…) A fost un an destul de plin. A fost un an destul de bun. Am învățat foarte multe lucruri și am realizat foarte multe lucruri, pentru că în fiecare zi mai realizăm câte ceva, cât de valoroși, cât de buni sau cât de greșiți am fost până acum. De aceea mereu învățăm”, a povestit artistul pentru .

Cine este ”șeful” în casă

? Artistul spune că toată lumea face eforturi astfel încât să se împartă în toate direcțiile, având în vedere că familia este cea mai importantă.

„E frumos. Încercăm să ne împărțim și să facem cumva să fie bine pentru fiecare în parte, să le arătăm celor din familie că sunt cele mai importante persoane din viața noastră. Despre asta este vorba”, a adăugat el.

Întrebat de cei de la viva.ro cine este acum șeful în casă, Pepe a recunoscut că fiul său ”dictează”. „Cine poate să fie? Pepe. Cel mic, în niciun caz eu. El dictează”, a fost răspunsul artistului.