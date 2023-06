După nunta cu Gina Pistol, Smiley a făcut o dezvăluire importantă: “Mi-am dat seama că am omis un detaliu”

Smiley și Gina Pistol au făcut nunta la finalul lunii mai, iar artistul le-a făcut fanilor o dezvăluire importantă. Cântărețul a realizat că a uitat de un anumit detaliu legat de marele eveniment.

Ce dezvăluire importantă a făcut Smiley după nunta cu Gina Pistol

cu mai bine de o săptămână în urmă. La eveniment au fost prezente persoanele apropiate din viața lor, precum și alte vedete

După nuntă, . Nașii lor sunt cei care le-au făcut cadou această vacanță de lux, unde vor sta timp de zece zile. Josephine a rămas acasă, alături de bunici.

Înainte de a pleca în luna de miere, Smiley le-a dezvăluit internauților un detaliu de care a uitat, inițial. Smiley a uitat să le arate urmăritorilor costumul său de mire. Astfel, acesta a postat două imagini din ziua marelui eveniment. Totodată, a dezvăluit și cine s-a ocupat de îmbrăcămintea lui.

“Mi-am dat seama că am omis un detaliu foarte important: costumul de mire de la @irinavoinea”, a scris cântărețul pe Instagram, în dreptul unor imagini în care poartă costumul de ginere, care este fabricat din in.

Fanilor le-a plăcut foarte mult costumul și l-au felicitat pe Smiley pentru că a făcut această alegere. Pe de altă parte, alții nu au apreciat atât de mult felul în care artistul s-a îmbrăcat la propria nuntă.

Ce l-a emoționat pe Smiley în ziua nunții cu Gina Pistol

Atât Gina Pistol, cât și Smiley au avut mari emoții în ziua nunții. Antrenorul de la Vocea României a mărturisit că momentul care i s-a părut cel mai emoționant și pe care l-ar retrăi este dansul mirilor.

Cei doi au dansat pe melodia “Dance Me to the End of Love”, de Leonard Cohen. “Cred că dansul nostru aș vrea să-l retrăiesc toată viața. Ne place foarte mult și ne emoționează de fiecare dată când o ascultăm.

Noi dansăm foarte mult împreună, amândoi, dar și acum, de când a venit Josephine dansăm în trei, și viața pentru noi chiar e un dans și ne facem muzica împreună acum. E o piesă cu semnificație din multe puncte de vedere pentru noi, și ne și place Leonard Cohen”, a declarat cântărețul