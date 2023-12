„E argintul viu! Dar e adevărat că e anti-gol” Jucătorul de la FCSB care l-a impresionat pe Gigi

Mai exact, patronul celor de la FCSB e impresionat de fotbalistul Alexandru Băluță, jucător care s-a impus rapid în primul 11 al echipei și pare imposibil de lăsat pe bancă în acest moment. Totodată, Gigi Becali a anunțat că pentru el partida din Gruia a fost câștigată cu 2-1, pentru că golul a fost anulat eronat și cu rea intenție de către arbitrul Sebastian Colțescu.

„E argintul viu! Dar e adevărat că e anti-gol”

și ei aveau nevoie de victorie, că pentru noi e extraordinar egalul. Ei aveau nevoie de victorie și nu atingeau mingea, dominam jocul total noi. Noi trebuia să ne apărăm și ei se apărau ei, și dacă-i bați 2-1 cum să nu-ți placă?

Ți-am spus cum e la mine, vaca dacă dă 30 de kile de lapte și vine și fură cineva 10 kile din găleată, vaca dă 30 de kile nu 20”, a declarat Gigi Becali, în direct la FANATIK SUPERLIGA. ”Cine dintre jucători v-a plăcut în mod deosebit? Nici Compagno nu a jucat rău”, a intervenit în discuție Horia Ivanovici.

”Am muls 30 de kile de lapte, ei au luat 10 kile de lapte din găleată. Să fie sănătoși, va da Domnul lapte 50 de kile acum. Să avem decât 10 puncte avans, să intrăm cu 5 înjumătățite, dacă intrăm hai să fiți sănătoși, luați voi jucători, jucați voi cu Dâncu și cu Burleanu pentru locul 2 și cu Vochin.

Băluță, nu vreau să-l compar cu Coman, îl scot pe Coman din echipă că e prea tare și zic că Băluță e numărul 1. Face tot, deposedează, faza defensivă, e argintul viu. La cât e de pitic, dă la o parte om de doi metri. E pitic, dar puternic. E adevărat că e anti gol. Care-i treaba, e pasă de gol, e deposedare, e alergătură, nu știe să dea gol, e adevărat.

E cel mai bun din echipă el. . Am doi jucători în bandă, eu n-am în banda dreaptă, că-l bag pe Băluță atacant. În dreapta unul, să vedem, degeaba l-am luat pe Rotariu, poate Felipe ăsta”, a replicat Gigi Becali. Ulterior, patronul celor de la FCSB a promis că va face mai multe transferuri importante la iarnă, pentru a nu avea emoții prea mari în lupta la titlu.

FCSB păstrează momentan un avans de 5 puncte față de CFR Cluj, ocupanta locului secund. Cu toate acestea, punctele se vor înjumătăți la intrarea în play-off, astfel că bucureștenii au nevoie de cel puțin 10 puncte avans pentru a nu avea emoții prea mari în momentul în care cele mai bune 6 formații din SuperLiga se vor lupta pentru supremația finală.

