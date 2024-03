„E cap de linie”. Băsescu anunță că părăsește politica. Ce planuri are fostul președinte al României

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat marți că nu mai candidează la alegerile europarlamentare din luna iunie. Băsescu, în vârstă de 72 de ani, a spus că, pentru el, „e cap de linie” în politică.

„Categoric nu mai candidez, e cap de linie”

Fostul președinte Trian Băsescu a declarat marți că părăsește politica. El a spus că nu va mai candida pentru un nou mandat la din luna iunie. „Categoric nu mai candidez, e cap de linie”, a declarat Traian Băsescu la . Întrebat ce va face în continuare, Băsescu a spus că și-a înființat o fundație pe care a înregistrat-o recent.

ADVERTISEMENT

„Mi-am făcut o fundaţie, am înregistrat-o deja şi o să încerc, spre exemplu, am foarte multe invitaţii de la licee sau am dus liceeni la Bruxelles în cadrul acelui program, n-am adus oameni de partid, am luat clase de liceu şi le-am dus la Bruxelles să vadă Parlamentul European.

Chiar acum am 60 de copii, săptămânile următoare, pe care îi aduc, şi de la şcoli private şi de la şcoli de stat”, a spus fostul preşedinte care două mandate la activ la și a fost ales europarlamentar PMP (PPE) în 2019.

ADVERTISEMENT

Pentru reintroducerea serviciului militar obligatoriu

La același post de televiziune Traian Băsescu a declarat că este pentru reintroducerea serviciului militar obligatoriu, chiar dacă „știe că își aprinde paie în cap” cu această remarcă.

„Rămânem cu o singură soluţie pentru a crea un număr suficient de militari – reintroducerea stagiului militar obligatoriu. Ştiu că îmi aprind paie în cap, dar reintroducerea stagiului militar obligatoriu este necesară pentru securitatea noastră.

ADVERTISEMENT

Uitaţi-vă până şi la Ciolacu, care sunt convins că nu înţelege mare lucru, el când îl cauţi spune ‘avem asigurată securitatea de cea mai puternică alianţă din istorie, de NATO’.

Da, numai că domnul Ciolacu nu ştie că ai obligaţia să te poţi apăra câteva luni până când vin forţele NATO să te ajute, în cazul unei invazii. Ce înseamnă 2.000 de puşcaşi marini la Kogălniceanu şi 1.000 de militari străini la Cincu sub comandă franceză?

ADVERTISEMENT

Înseamnă nimica toată. Trebuie să ai o armată care să îţi permită să rezişti 45 – 60 de zile, până când NATO îşi mobilizează resursele de război să te poată ajuta”, a spus Băsescu.