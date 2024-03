Mitică Dragomir a comparat relația dintre galerie și jucători din fotbalul românesc cu cea din fotbalul englezesc. Fostul șef al LPF este de părere că fotbaliștii din campionatul românesc se umilesc prea mult în fața suporterilor.

„E cea mai mare umilință din fotbalul românesc. Mai bine te lași!” Dragomir nu a mai rezistat să vadă așa ceva

, faptul că jucătorii români acceptă cu umilință să fie apostrofați de fani după eșecuri dure. Acest lucru n-ar mai trebui să se repete.

“Mai e o problemă pe care trebuie să o scot în evidență. Cea mai mare umilință a fotbalului românesc este atunci când jucătorii se duc spre galerie să îi aplaude și ăia îi înjură.

Nu am văzut în viața mea o umilință mai mare. Mă uitam la englezii ăștia ce demnitate au. Unii s-au pus în genunchi. Mai mare umilință ca asta… ăia să te înjure și tu să cazi în genunchi sau să îi aplauzi pe ăia care te înjură nu există pe pământul ăsta mai mare umilință.

Mai bine te lași definitiv de tot. Asta nu există. Tu în sufletul tău când întorci spatele și te duci la vestiar, nu mai ești om o lună. Eu care am avut numai lovituri în viața asta și tot puneam la suflet când mă înjura cineva. Nu că mă supăram, dar mă râcâia”, a spus Dumitru Dragomir, la MAX Profețiile lui Mitică.

Dumitru Dragomir, sfat pentru Dan Șucu: “Dacă e deștept să facă asta”

La MAX Profețiile lui Mitică, . Fostul președinte al LPF susține că acționarul majoritar de la Rapid ar trebui să stea departe de politică.

Totodată, Mitică Dragomir i-a mai spus omului de afaceri să nu se mai teamă de galeria Rapidului. Nea Mitică este de părere că Dan Șucu a prins microbul fotbalului, dar cel mai bine ar fi să nu asculte de suporterii giuleșteni și să își ducă proiectul la capăt așa cum l-a gândit el.

“Dacă e deștept nu se bagă la nimic, are nevastă tânără, copii talentați. Are avere. Am o impresie extraordinar de bună despre Șucu, în primul rând e un om serios.

Mai deviază și el…L-a luat flama cu fotbalul, nu-i stă în reflexe, să se debaraseze de problemele fricii de galerie”, a mai spus Dumitru Dragomir, la MAX Profețiile lui Mitică.

