E cea mai mică locuință de vacanță din România. A fost inițial transformator de electricitate

Ți-ar plăcea să te cazezi în cea mai mică locuință de vacanță din România, care mai întâi a fost un transformator de electricitate? Fiecare element din încăpere a fost pus bine la punct de proprietari. Cum au ajuns să cumpere și să renoveze un asemenea spațiu?

Un fost transformator de electricitate, cea mai mică locuință de vacanță din România

O familie din București impresionează prin povestea sa. Din dorința de a dispune de , a decis să achiziționeze un loc de care mulți ar fi fugit: un transformator electric, din Sinaia.

După ce au achiziționat transformatorul electric, proprietarii l-au amenajat conform bunului plac. Nimic nu le-a stat în cale, iar astăzi se bucură de o bijuterie arhitecturală de doar 11 metri pătrați, dar suficienți cât să petreacă timp prețios.

Arsena și Dan sunt doi soți din Capitală care obișnuiesc să călătorească foarte des, alături de cei doi copii și patrupezi ai lor. De multă vreme aveau în minte o casă de vacanță cu buget redus, unde să se mai odihnească din când în când. Visul lor avea să devină realitate în momentul când au văzut un anunț în care se menționa vânzarea transformatorului electric din Sinaia.

”Ne-am îndrăgostit iremediabil de această clădire, pe care o știam încă din copilărie, când veneam cu părinții la munte. Într-una dintre vizitele noastre prin Sinaia am văzut anunțul de vânzare, iar la o săptămână după asta era al nostru. Totul s-a întâmplat foarte repede”, a declarat Dan, de profesie arhitect, potrivit

Cât a durat renovarea spațiului

Anul trecut, Arsena și Dan s-au pus pe treabă, după ce , iar renovarea a durat opt luni. La final, nu le-au venit să creadă cât de frumos este rezultatul. Fiecare detaliu a fost gândit bine, iar intervențiile nu au necesitat autorizații.

”Odată ce am făcut asta, pentru noi clădirea nu a mai fost clădire, ci o bijuterie de care trebuia să avem grijă. Renovarea am făcut-o la interior și nu am avut intervenții care să necesite autorizații.

Însă toate elementele pe care le-am folosit au fost gândite cu dublă funcțiune, estetic, dar și tehnic, plus cât de eficient este materialul folosit pentru termo/phono/hidro izolație”, a mai detaliat Dan, potrivit sursei menționate.

Proprietarul nu a dorit să ofere detalii despre cât la costat totul, dar cert este că locuința de vacanță are toate cele necesare unui trai decent: dormitor, spațiu de lucru, baie, bucătărie, depozit. Toate acestea sunt cuprinse de la demisol până la etaj.