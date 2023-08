E corect că nu s-a amânat meciul lui Hagi? „I-a deranjat și s-au răzbunat”

Spre deosebire de Sepsi, care a avut meciul amânat pentru a juca returul din Conference League, Gică Hagi nu a beneficiat de același tratament. Antrenorul Farului a fost nevoit să joace meciul din weekend cu Universitatea Craiova, scor 2-0. Al doilea meci cu HJK Helsinki, constănțenii îl vor avea joi, în Finlanda.

Dumitru Dragomir: “Hagi i-a deranjat și s-au răzbunat”

La MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, “special” pe care l-au primit cei de la Farul în comparație cu Sepsi. Nea Mitică este de părere că Hagi nu a beneficiat de meciul amânat cu Universitatea Craiova, pentru că l-ar fi deranjat pe Burleanu.

“I-a deranjat și Hagi de multe ori și ăștia se răzbună. Federația și Liga sunt stat în stat. Liga nu poate să facă nimic fără Federație. Bineînțeles că Burleanu este șeful fotbalului românesc. El îl comandă și pe Gino.

El e numărul 1, cel mai puternic om din fotbal fără doar și poate. Nici nu se pune problema. La Ligă se face ce zice Burleanu sau Liga nu face nimic fără să-l anunțe pe Burleanu.”, a spus Mitică Dragomir.

Dumitru Dragomir a dat și un exemplu personal, legat de modul în care Federația își poate exercita puterea față de Ligă: “Păi eu mă certam cu Mircea Sandu. Tot îmi spunea că mă desființează. Dacă vrea Federația, mâine nu mai e Liga.”

Victor Pițurcă, aproape de revenirea în SuperLiga

. Fostul președinte al LPF a spus în exclusivitate că fostul selecționer a avut o ofertă importantă de la Voluntari. Nea Mitică a dezvăluit, însă și motivul pentru care Pițurcă nu ar fi acceptat propunerea lui Nețoiu, dar și echipele la care ar merge să antreneze.

“Am participat la o discuție săptămâna trecută. Nețoiu, zice, ‘băi Piți, hai antrenor la Voluntari. Ai echipă la Voluntari’. I-a promis că Nețoiu îi face tot. Pierduseră acasă cu Dinamo și erau înfierbântați.

(n.r. – Îi dădea Nețoiu 500.000 de euro?) Ușor, la pas! De la el îi dă. Zice Piți ‘Du-te bă cu banii tăi de aici. Am fost vultur toată viața o să fiu cioară că vrei tu?’”, a dezvăluit Dumitru Dragomir, în exclusivitate la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

“Dacă l-ar oferta Rapid s-ar duce. La Rapid, la CFR Cluj. La U nu știu dacă s-ar duce, dar CFR are echipă bună. I-a spus ‘îți dau 500.000 pe an. De la mine, eu îți dau. Un an mă risc cu tine’. Nețoiu voia doar să vină în play-off. Atât”, a adăugat Dumitru Dragomir.

