”E glugă de coceni, un par de sprijinit Afrodita”. Elias Charalambous, făcut pachet în direct

Subiectul Charalambous a iscat adevărate discuții în contradictoriu în studioul FANATIK SUPERLIGA, între fostul fotbalist Robert Niță și jurnalistul Alin Buzărin. Antrenorul din acte al celor de la FCSB a fost surprins de fotograful Gazetei Sporturilor în momentul în care stătatea retras pe margine, în timp ce Marius ”Mache” Ianuli îi dădea indicații jucătorului Mihai Toma, care urma să intre pe teren în locul lui Andrea Compagno.

Elias Charalambous, făcut pachet în direct

, când a spus că a intrat și nu avea zvâc, chiar așa s-a exprimat. O stare de nervozitate, pe undeva de înțeles, că-ți dau cei de la Galați gol în minutul 6. Totuși, ești echipa de pe primul loc, nu e așa mare tragedie că ai pierdut, îți rămân 5 puncte diferență față de a doua clasată.

Nu poți să zici că era meci capital, pare o echipă blazată, fără personalitate. Ok, înțeleg că la nivel tehnico-tactic adversarul te surprinde, sau nu te poți ridica la nivelul adversarului. Pot înțelege că lotul FCSB-ului este clar unul dintre cele mai valoroase locuri, individual, din țară. Dar, când tu nu ai reacție, când nu poți să ieși, să contracarezi, e o mare problemă.

O mare problemă că nu poți pune în practică ce vine de pe bancă, dacă vine, că nu știm ce vine sub ce formă. Dacă vine sub forma unor încurajări, am văzut că se bate din palme, parcă suntem la defilările de pe vremea lui Ceaușescu. Haide, haide. Ăla e antrenor, cipriotul ăla, are licență PRO”, a transmis Robert Niță în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Alin Buzărin a măturat pe jos cu Elias Charalambous

și ironică în acel timp. Fără să se ferească de cuvinte, Alin Buzărin l-a comparat pe antrenor cu ”o glugă de coceni”, o metaforă care îl transformă pe antrenor într-un personaj fără personalitate. ”E împăiat, e A7, nu A3. E glugă de coceni, un par de sprijinit Afrodita. Faci tu antrenamentele, ești antrenor și vine primarul peste tine și spune că ai făcut doar o oră? Îi dădea Mache indicații jucătorului și tu stai să vezi dacă arbitra de rezervă are manichiura făcută.

Atitudine de antrenor principal, licență PRO. E jenant, de o tristețe ieșită din comun. E suprema împilare a unui om, suprema stare de deprofesionalizare la care poți să ajungi tu. Dar CV-ul lui va scrie că a fost la FCSB, am stat un an de zile, am fost pe primul loc, poate câștig campionatul. Schimbarea asta nu avea ce să caute pe niciun pământ. Când mai am 8 minute să-i dau șansă lui Toma?

Poate o fi foarte bun, îi doresc să aibă o carieră excepțională. A gândit-o profund Charalambous, s-a dus în portul Paphos acolo unde domiciliază el, a gândit-o metafizic. Toată filosofia lui tehnico tactică a stat în schimbarea lui Compagno, e rezultatul unui brainstorming a lui. Cum mă uit în poza aia, s-a brainstormat pe el. Avem acum, astăzi, avem 7 antrenori străini, antrenori principali în Liga 1. Nu e nimic rău, că în 14 sunt toți străini”, a explicat Alin Buzărin, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Elias Charalambous, ironizat în direct