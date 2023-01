Ea e Maria, fata de 15 ani care dorea să devină artistă, dar a fost ucisă în războiul din Ucraina. “Dansul vieții i-a fost frânt de o rachetă”

A fost anunțată identitatea tinerei de 15 ani care a fost ucisă într-un atac cu rachetă rusesc asupra unei clădiri rezidențiale cu nouă etaje din Dnipro.

Identitatea și fotografiile ei au fost publicate de Emine Dzheppar, adjuncta şefului diplomației ucrainene, Dmitro Kuleba.

“Maria Lebid avea doar 15 ani. Era şefa consiliului elevilor la școala la care învăţa și dansatoare. Când o rachetă rusă a lovit blocul său din Dnipro, Maria era acasă. Frumosul ei dans al vieții a fost întrerupt de teroriștii ruși”, a anunțat Dzheppar, în postarea referitoare la Maria.

