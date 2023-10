Ea este femeia de serviciu din România care are master în Robotică. Poveste impresionantă de viață

O femeie de serviciu din orașul Timișoara are o poveste incredibilă de viață, ea reușind să uimească pe toată lumea atunci când s-a aflat că a obținut o diplomă de master în Robotică. Ea a continuat să muncească la curățenie, în ciuda faptului că avea studii universitare și chiar absolvise un master. Vârsta înaintată a fost un impediment în calea reconversiei ei profesionale, pe un post adecvat studiilor pe care le avea.

Femeie de serviciu la o facultate, masterand la alta

Viorica Pașcalău lucra ca femeie de serviciu la Facultatea de Muzică din Timișoara, în paralel ea urmând, în același timp, și cursuri universitare la Facultatea de Mecanică a Politehnicii din Timișoara. Ambiția ei de a studia nu s-a oprit aici, ulterior, ea reușind să obțină și un master în Robotică. Însă șansele ei de a se angaja pe un post corespunzător studiilor pe care le avea au fost frânate de vârsta ei destul de înaintată. Pe unde a încercat a fost respinsă.

Bine trecută de prima tinerețe, Viorica Pașcalău și a reușit să termine o facultate, ea fiind pasionată dintotdeauna de matematică și fizică. Faptul că munca ei presupunea să facă ordine și curățenie după alți studenți nu a determinat-o să renunțe. Ulterior, ea a reușit să facă și un master în “Sisteme Robotice cu Inteligență Artificială”, în timp ce era femeie de serviciu în cadrul Facultății de Muzică din orașul Timișoara.

I-au plăcut mereu matematica și fizica

Totul a pornit de la faptul că se simțea bine printre studenții facultății la care făcea curat. Tinerețea și elanul lor era un suflu nou, care a ambiționat-o și i-a sporit determinarea. Așadar, Viorica Pașcalău a simțit dorința de a fi și ea student, mai ales că întotdeauna, dintre toate materiile studiate în școala, i-au plăcut, în mod special, matematica și fizica, pentru care avea o înclinație aparte.

Așadar, femeie de serviciu a Facultății de Muzică din a luat decizia de a deveni și ea student. Viorica Pașcalău s-a înscris la Facultatea de Mecanică a Politehnicii din Timișoara pe care, la finalul celor patru ani de studii, a absolvit-o luând licența cu nota opt, o notă mai mult decât onorabilă pentru un student care și muncea. Nu s-a simțit nicio clipă umilită și nici nu a considerat a fi înjositor faptul că era femeie de serviciu.

Femeia de serviciu a luat examenul de licență cu nota opt

„M-am hotărât relativ târziu în legătură cu tema lucrării de licenţă. Ceilalţi colegi îşi aleseseră deja profesorul şi, automat, tema de licenţă. Eu am fost repartizată la cine a mai rămas. Aşa m-am ales cu tema lucrării mele. La început, am fost doi în echipă. Aşa ne repartizase profesorul, câte doi, la aceeaşi temă. Am luat opt, pentru că mă încurcasem la o întrebare adresată în timpul susţinerii. Am fost însă mulţumită”, povesteşte Viorica despre studenția sa.

Aventura ei universitară nu s-a oprit aici și Viorica Pașcalău s-a înscris și la master, de unde nu a chiulit de la cursuri și laboratoare și a fost unul dintre cei mai conștiincioși studenți. Însă, la finalul masterului “Sisteme Robotice cu Inteligență Artificială” a luat doar nota șase. Femeia spune că acest lucru s-a întâmplat doar pentru că ea nu lucra în domeniu, ca alți colegi ai e, și singura ei posibilitate era doar de a se limita doar la ceea ce făceau la cursuri și laboratoare.

Din administratorul cantinei a ajuns femeie de serviciu

În 1985, după ce a absolvit Liceul Economic, cu specializare în alimentaţie publică, Viorica Pașcalău s-a angajat cofetar-patiser la cantina Politehnicii din Timișoara, la care, ulterior, a ajuns administrator. În 1999 s-a desființat cantina, așa că a acceptat postul de îngrijitoare. Ulterior, ea a ajuns femeie de serviciu la Facultatea de Muzică din Timișoara.

Diploma este mândria ei

Viorica Pașcalău își păstrează diploma cu sfințenie, acasă, la loc de cinste. Practic, diploma este mândria ei, este dovada că viața nu a învins-o și că și-a putut urma visul, chiar dacă nu a apucat să profeseze niciodată potrivit studiilor pe care le avea. Nu a considerat niciodată că ar fi o rușine să muncești și nici să faci curat după alții. Întodeauna și-a propus să facă bine ceea ce face, indiferent dacă a fost vorba despre studii sau despre munca ei de la curățenie.