Ea la Prima, el la PRO TV! Ce nu ar accepta Marina Nițoiu din partea soțului de la ”concurență”: „N-aș putea să iert”

Marina Nițoiu a schimbat rapid macazul la Prima TV, vedeta trecând de la prezentarea rubricii meteo la știrile din sport! Vedeta se află și la cârma show-ului Flash Monden, iar despre experiența ei în televiziune și viața personală, aceasta a vorbit într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK.

Marina și Daniel Nițoiu, concurenți. Ea lucrează la Prima TV, soțul la PRO TV

Marina ne-a dezvăluit cum a fost cucerită de partenerul ei de viață, dar și cum a acceptat familia apariția ei pe sticlă. Vedeta ne-a mai spus și care e cea mai mare fobie pe care o are și, în exclusivitate pentru FANATIK, ea a explicat cum visează să își facă meseria.

Moderatoarea emisiunii Flash Monden și Focus Sport este căsătorită cu Daniel Nițoiu, prezentatorul rubricii meteo de la adică chiar ”concurența”

Bună, Marina! Care e starea vremii din viața ta? Cum te ferești de norii negri atunci când apar?

– Fac tot ce depinde de mine să fie senin în fiecare zi. Dacă apar și nori negri, încerc pe cât posibil să nu-i las să mă afecteze. Am învățat în timp să nu mai dau importantă situațiilor mărunte sau celor care nu depind de mine. Le iau că atare și încerc să privesc doar partea bună a lucrurilor.

Până să ajungi în televiziune, ai avut vreun model, vreo personalitate TV, vreun prezentator care te-a inspirat în ceea ce faci?

– Apreciez și urmăresc mai mulți jurnaliști din România și de la fiecare consider că am ceva de învățat, însă nu mi-am fixat un model anume pentru că vreau să-mi dezvolt propriul stil. Cred foarte tare în originalitate și aș vrea că telespectatorii să mă descopere așa cum sunt: un jurnalist tânăr și fresh.

Cum arată munca din spatele Focus Sport: „Toată pregătirea începe mult mai devreme”

Ce presupune, efectiv, munca ta la Focus Sport? Care e ritualul tău de pregătire, ce nu știe lumea despre această meserie, aparent ușoară din exterior…?

– Ziua mea începe întotdeauna cu programele de știri. Face parte din meseria mea să fiu informată, așa că, partea de documentare nu lipsește din rutină mea zilnică. Prima întâlnire din zi cu telespectatorii este la 15:15 iar următoarea la 18:50. Însă toată pregătirea începe mult mai devreme cu partea de redacție în care citesc și editez știrile, urmăresc fiecare material, fac exerciții de dicție, iar la final urmează și partea de make-up și hairstyle. Chiar dacă pare ușoară această meserie din exterior, vă asigur că nu e deloc așa.

E multă muncă în spate ca totul să pară ușor. Tot ce am studiat, toate orele de dicție, actorie, mișcare scenică și jurnalism, m-au format și m-au adus în punctul în care sunt astăzi. Întâlnirea cu telespectatorii e partea mea preferată.

Sau altfel spus, momentul în care sunt live. Chiar dacă eu sunt în față și prezint știrea, ce văd telespectatorii la Focus Sport e meritul unei întregi echipe. Sunt oameni cu adevărat pasionați de meseria lor, oameni pe care ai vrea să-i ai și prieteni, nu doar colegi și de la care ai mereu ceva bun de învățat. Și, mai nou, am spus da unei noi provocari și prezint și Flash Monden, la Prima TV.

Contează frumusețea și aspectul fizic în general pentru a avea succes în TV?

– Orice avantaj lăsat de la Dumnezeu ajută nu doar în televiziune, ci în orice alt domeniu. Cu toții căutam frumusețea în jurul nostru, nu doar în oameni. Sunt mai multe tipuri de frumusețe. Cea interioară te face întotdeauna să îndrăgești un personaj chiar dacă nu are trăsături perfecte. Cred că în televiziune trebuie să fii carismatic, să ai o dicție bună și să fii bine informat. Dacă mai ești și frumos… ai dat lovitura ;).

Tom Hanks a făcut-o să plângă recent

Au existat momente complicate sau buclucașe înainte să intri în direct? Spune-ne o fază haioasă care ți s-a întâmplat până acum

– Îmi amintesc de o faza haioasă care s-a petrecut chiar în momentul unui live din redacția de știri. În spatele meu, în planul secund, era un coleg care urmarea un meci, iar faza golului l-a făcut să strige și să sară de bucurie. (râde, n. red.) Bineînțeles, eu nu mă puteam întoarce să văd ce se întâmplă în spatele meu, doar telespectatorii puteau vedea. Imediat după live, am urmărit înregistrarea. Eram curioasă să văd cum a fost. Vreo câteva zile ne-am amuzat în redacție pe seama acestui moment.

Ești o fire sensibilă sau te consideri una puternică? Când ai plâns ultima oară și ce te sensibilizează cel mai tare?

– Recent, am plâns din cauza lui Tom Hanks. Am mers la avanpremiera filmului “Un bărbat pe nume Otto” iar rolul făcut de Tom Hanks m-a impresionat atât de mult încât am plâns tot filmul. De obicei, nu plâng așa ușor, însă povestea acestui film nu are cum să nu te sensibilizeze. Vi-l recomand, cu drag!

„Mama e cel mai mare fan al meu, dar și cel mai mare critic”

Cum se împacă familia ta cu faptul că apari pe sticlă? Ai primit vreodată un sfat de la vreo rudă legat de meseria ta, de felul în care apari în fața telespectatorilor?

– Familia mă susține și evident se bucură pentru mine. Părinții, mai ales, mă urmăresc de fiecare dată. Mama e cel mai mare fan al meu, dar și cel mai mare critic. Îmi amintesc și de o întâmplare mai veche cu bunicu’. Era tare fericit să mă vădă la televizor și nu rata niciun jurnal cu mine.

De cele mai multe ori, își făcea drum la cumpărături la magazinul din sat numai când eram eu la știri. Era o mândrie pentru el să le spună tuturor că fata de la televizor este nepoata lui. Am avut cei mai buni și blânzi bunici și mă bucur că i-am făcut mândri.

Care este cea mai mare fobie a ta?

– Cred că teama de insecte. Nu-mi plac deloc. Când mă gândesc că unii le mănâncă, mă apucă groaza.

Vedeta Prima TV, despre relația cu soțul ei. Cum a cucerit-o Daniel Nițoiu și ce nu i-ar ierta

Cum te-a cucerit partenerul tău de viață, prezentator și el? Ce apreciezi cel mai mult la el și ce nu ai ierta niciodată într-o relație?

– Cred că m-a cucerit cu bunătatea lui și cu muuulți trandafiri. Nu era întâlnire la care să nu-mi aducă flori. Povestea noastră a început acum mult timp, în facultate. Eram în ani diferiți, nu aveam cursuri comune, dar cu toate astea drumurile noastre s-au intersectat la un curs opțional de dans. Abia după facultate am început să ieșim, iar Daniel mi-a mărturisit atunci că și-ar fi dorit să danseze cu mine la cursul acela și că i-a părut rău că n-a avut această ocazie. Cred că cel mai mult apreciez la Daniel bunătatea și blândețea lui. Într-o relație, cea mai importantă parte pentru mine este încrederea. Cred că n-aș putea să iert niciodată dacă mi-ar fi trădată încrederea.

Dacă n-ar fi televiziunea, în ce domeniu ai activa?

– Probabil aș face din nou radio.

Care e relația ta cu social-media? Cum te raportezi la lumea virtuală?

– Cred că este important să fii atent cui îi dai follow pe aceste platforme. Dacă ai discernământ nimic nu îți poate face rău. Există și conținut de calitate care de exemplu te poate motiva și inspira. Sunt multe exemple bune.

Trebuie doar să știi să le alegi. Dacă simți că ceva nu îți face bine totuși și te influentează într-un mod negativ, atunci ar fi mai bine să nu te expui și să alegi să trăieșți mai mult în offline și nu în online. Folosite cu măsură, consider că rețelele sociale sunt utile.