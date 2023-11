Edi Iordănescu a anunțat lotul pentru dubla cu Israel și Elveția. Surpriza de la Farul lui Hagi

oficial lotul României care atacă prezența la Campionatul European din 2024. Cine sunt jucătorii care ne pot duce la turneul final din Germania după meciurile cu Israel și Elveția.

Edi Iordănescu a anunțat lotul convocat pentru duelurile de „foc” cu Israel și Elveția

a fost publicat pe site-ul oficial al Federației Române de Fotbal. Selecționerul Edi Iordănescu a convocat 28 de jucători. Iată lista jucătorilor convocați:

Portari: Horațiu MOLDOVAN (FC Rapid 1923, 7/0), Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ionuț RADU (Bournemouth | Anglia, 4/0);

Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 13/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 4/0), Radu DRĂGUȘIN (Genoa | Italia, 11/0), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 23/1), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 18/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 32/2), Andres DUMITRESCU (Slavia Praga | Cehia, 0/0);

Mijlocași: Marius MARIN (Pisa | Italia, 13/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 3/0), Andrei ARTEAN (Farul Constanța, 0/0), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 50/3), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 33/4), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 64/14), Darius OLARU (FCSB, 14/0), Olimpiu MORUȚAN (Ankaragucu | Turcia, 13/1), Marius ȘTEFĂNESCU (Sepsi OSK, 2/0), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 29/3), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 16/4), Florinel COMAN (FCSB, 10/1);

Atacanți: Florin TĂNASE (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 17/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 6/2), George PUȘCAȘ (Genoa | Italia, 38/10), Denis ALIBEC (Muaiter | Qatar, 35/4), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 1/0).

Edi Iordănescu, mesaj înainte meciurilor cu Israel și Elveția

Edi Iordănescu a ținut să transmită și un mesaj special înaintea celor mai importante două meciuri din această campanie de calificare: „Avem nevoie, mai mult ca oricând, de echilibru și de calm. Pentru că lucrurile foarte bune pe care le-am construit ca echipă în această campanie și poziția pe care ne-am câștigat-o în grupă sunt convins că ne vor ajuta să ne îndeplinim obiectivul, calificarea la EURO 2024.

Fără vreo secundă de teamă, dar înțelegând deplin responsabilitatea pe care o avem, individual și ca echipă, trebuie să oferim cu maturitate și luciditate cea mai bună versiune a noastră. Și o vom face. Așa vom încununa parcursul fără înfrângere cu sărbătoarea pe care o așteaptă toți românii!

Știm deja valorile importante care ne-au adus în acest punct fericit: unitatea grupului, spiritul de sacrificiu și lupta totală, necontenită. Potențialul jucătorilor noștri în care, am spus de la bun început, am repetat și o voi face mereu, am o încredere desăvârșită, s-a consolidat. Iar acum, e momentul să devină o certitudine.

Dincolo de pregătirea noastră, de analiza adversarului sau de tactică, astfel de provocări se câștigă cu inima și cu mintea limpede. Fiți convinși că vom da totul în fiecare clipă, ca până acum! Și că inimile românilor de pretutindeni ne vor întări și mai mult! Cu entuziasm și încredere, Edward Iordănescu, Selecționerul echipei naționale de fotbal a României”.