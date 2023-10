Edi Iordănescu a lămurit definitiv subiectul Boloca. “Mi-a zis tot ce își dorește”

Evoluțiile i-au făcut pe mulți să își dorească ca acesta să revină la națională. .

De ce nu este Daniel Boloca convocat? Edi Iordănescu explică

Edi Iordănescu spune că mingea nu este la el, ci la jucătorul din Serie A, care are speranța că va ajunge să joace pentru România. Daniel Boloca (24 de ani) nu vrea să vină la lot deoarece a fost, în trecut, chemat de Mancini la un stagiu de pregătire și visează să joace pentru Italia, fiind crescut acolo. Nici măcar nu știe limba română.

ADVERTISEMENT

Iordănescu crede însă că dacă acesta nu ar fi fost chemat de Mancini la acel stagiu de pregătire al naționalei Italiei, ar fi rămas să joace pentru România. El poate juca pentru ”Squadra Azzurra”, deși a debutat pentru România, deoarece a jucat într-un amical, cu Slovenia, nu într-un meci oficial.

”Am spus deja și dacă mă tot întrebați nu îmi cade bine. Eu știu ce importante sunt momentele astea și că mesajele mele ajung în spațiul public. E capital ca echipa să rămână conectată și să nu se ducă cu atenția în alte direcții. Am fost extrem de surprins de faptul că a «explodat» din nou subiectul ăsta, deși am crezut că l-am clarificat.

ADVERTISEMENT

Atunci când Daniel Boloca evolua în Serie B, după ce evoluase în ligile inferioare, eu am avut trimiși la el la club, care au stat aproape 10 zile, au interacționat cu el, cu familia lui, antrenorii și conducătorii de la clubul lui, i-au vorbit despre România, despre viziunea noastră, despre ce ne dorim să construim la echipa națională.

L-am urmărit 6 luni, iar atunci când l-am convocat la echipa națională și a debutat, anumite voci care acum îmi pun în spate decizia unui băiat care este liber să aleagă ce îi dictează sufletul habar nu aveau cine este Boloca, nici nu-l știau.

ADVERTISEMENT

Când el a ales să reprezinte altă națională, am avut tăria să spun că e un băiat cu caracter, cu mult potențial și am spus că sunt sigur că e doar o chestiune de timp până va face pasul către Serie A.

Am convingerea că dacă nu venea acel apel din partea naționalei Italiei, ar fi continuat fără doar și poate drumul alături de echipa națională a României. Bineînțeles, dacă merita să facă obiectul selecției.

Doar acel apel l-a făcut să-și schimbe decizia, iar restul, ce a apărut în spațiul public și anumite comentarii din partea familiei au fost negate chiar de băiat, ulterior, în discuțiile cu noi.

ADVERTISEMENT

Ne-a spus că dacă există această mică posibilitate să reprezinte Italia, chiar de 1%, e tot ce își dorește. Este un băiat crescut în altă țară, care nu vorbește limba noastră.

Am încercat să-l aducem și să-l cultivăm în spiritul românesc, să-l integrăm, dar el a ales altceva. Cu asta am închis, sper pentru totdeauna, această situație.

În final, îmi doresc ca la echipa națională să vină jucătorii valoroși care merită, dar care simt cu adevărat ce trebuie pentru România, pentru echipa națională și toată responsabiltiatea care vine la pachet cu această mare onoare de a reprezenta tricoul echipei naționale”, a spus selecționerul.