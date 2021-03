Edi Iordănescu amenință înainte de UTA – CFR: „Mulți ne vedeau ieșiți din lupta pentru titlu”

Antrenorul campioanei CFR Cluj, Edi Iordănescu, a vorbit înaintea partidei pe care vișiniii o vor susține la Arad, împotriva celor de la UTA, aflați în căutarea unui loc de play-off.

Fiul lui Anghel Iordănescu a mărturisit că se teme de partida din etapa a 26-a a Ligii 1, pentru că va întâlni o echipă puternică și cu o tradiție importantă în fotbalul românesc.

De asemenea, tehnicianul a vorbit despre șansele la titlu ale echipei sale, regula U21 și introducerea sistemului de arbitraj video, soluție a cărei implementare a solicitat-o și cu alte ocazii.

Edi Iordănescu, înainte de UTA – CFR: „Presiunea e pe noi”

Ajuns la CFR Cluj în locul celui care a câștigat ultimele trei ediții ale Ligii 1, Dan Petrescu, tehnicianul Edi Iordănescu a reușit să obțină rezultate foarte bune la conducerea campioanei. CFR este la egalitate de puncte cu liderul FCSB și vrea să câștige și la Arad pentru a nu le permite roș-albaștrilor să se distanțeze.

Antrenorul campioanei a vorbit despre meciul cu arădenii și a declarat că respectă investițiile făcute de trupa lui Laszlo Balint în ultima perioadă. De asemenea, el crede că tradiția celor de la UTA îi recomandă pentru o eventuală calificare în play-off-ul Ligii 1.

„Cred că mai mare e presiunea pe noi decât pe UTA, pentru că obiectivul nostru este campionatul. Am văzut că ei nu au avut play-off-ul ca obiectiv la începutul campionatului. Au completat destul de multe pe parcurs și, din punctul meu de vedere, au făcut-o foarte bine.

Au adus jucători valoroși, cu experiență, iar rezultatele avute i-au adus în situația de a se lupta pentru play-off. Sunt la doar trei puncte și speră. Mai mult decât atât, vorbim despre o echipă cu tradiție în fotbalul românesc. Consider că vom avea o deplasare complicată.

Este un joc în care trebuie să ne luptăm și să arătăm spirit. Suntem pe un fond bun, venim după o victorie categorică, dar trebuie să ne scuturăm rapid de rezultatul de acum câteva zile și să coborâm cu picioarele pe pământ pentru a aduce cele trei puncte. Este o echipă cu o bună calitate individuală și cu un antrenor pe care îl cunosc foarte bine. Este extrem de implicat, priceput și deja experimentat în fotbalul românesc”, a spus Iordănescu.

Situația lotului CFR-ului și ce obiectiv are Iordănescu: „Vrem să avem un cuvânt important de spus”

Antrenorul echipei de pe locul 2 din Liga 1 a dezvăluit că echipa sa nu se confruntă cu mari probleme medicale. De la Arad vor lipsi, însă, Andrei Burcă și Omrani, suspendați în urma cartonașelor galbene primite la ultimele partide din campionat.

„În afară de cei doi suspendați, Burcă și Omrano, mai avem două-trei probleme medicale. Nu sunt cazuri foarte grave, încercăm să îi recuperăm. Mai sunt și jucători care nu s-au antrenat sută la sută după ultimul joc, în sensul că i-am protejat un pic în prima și a doua zi. Au avut ceva probleme medicale. Dar sperăm să avem, în linii mari, grupul de jucători disponibil pentru a putea alege inspirat, din nou, pentru eficiență și pentru cele trei puncte.

Dacă lumea vorbește despre un fotbal mai organizat, înseamnă că asta vede. Nu trebuie să fiu eu de acord. Pentru mine, e important ce antrenăm zi de zi, munca pe care o facem cu echipa, faptul că băieții s-au antrenat foarte bine în procesul de pregătire. Mă bucură dacă oamenii reușesc să identifice lucrurile astea în joc.

Pentru mine, cel mai important este ca atunci când tragem linie să fim eficienți, echilibrați în joc. Adunăm puncte și rămânem în cursa pentru titlu, cursă din care mulți ne vedeau ieșiți. Iată că am reintrat acolo și sper să avem un cuvânt important de spus în finalul campionatului”, a mai punctat antrenorul.

Propune un U21 și un U23 pe teren! Insistă și pentru VAR

Nu de puține ori a făcut Iordănescu lobby în cadrul conferințelor sale de presă pentru introducerea sistemului de arbitraj video în Liga 1. Antrenorul a reiterat această idee și înaintea partidei cu UTA.

De asemenea, el a vorbit despre posibilitatea modificării regulii U21. Antrenorul este de părere că cea mai bună variantă ar fi utilizarea unui jucător U21 și a unui fotbalist U23 simultan, pentru a le asigura continuitate tinerilor.

„După cum știți deja, eu am fost mereu adeptul creșterii și promovării tinerilor. Însă mereu în mod natural. Istoricul spune orice despre oricine. Dacă vă uitați pe al meu, veți vedea că la toate echipele la care am fost am promovat și debutat foarte mulți tineri. Inclusiv când nu era implicată această regulă.

Mi-am spus deja punctul de vedere și nu mă mai întorc la el. Un U21 este suficient și ar fi mai bine să îi ajutăm pe cei care termină să aibă continuitate. Cred că varianta cea mai bună ar fi un U21 și un U23. Lucrurile ar fi mai ușor de gestionat și mai aproape de ce are nevoie fotbalul românesc.

Mi-aș dori să avem VAR din sezonul următor. Sunt informații pe care nu le am încă, dar știu că se fac eforturi în sensul acesta. Sper să se și reușească, pentru că ar fi în interesul fotbalului românesc. Eu îmi doresc, sunt printre cei care doresc ajutor pentru arbitrja, pentru fotbalul nostru și pentru rezultate cât mai apropiate de realitatea din teren”, a încheiat Iordănescu.