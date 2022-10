Edi Iordănescu, deranjat de cum a fost tratat tatăl său pentru credința în Dumnezeu: ”Pregătea meciul mai puțin atent dacă își făcea cruce?” Video Exclusiv

Anghel Iordănescu este antrenorul cu cele mai mari rezultate la echipa națională, dar el a rămas în imaginea suporterilor și cu faptul că înainte de meciuri, pe banca tehnică, avea obiceiul de a pupa o icoană pe care o purta mereu în buzunar.

Ce înseamnă credința în Dumnezeu pentru Edi Iordănescu

Invitat la , Edi Iordănescu a vorbit despre credința pe care o are în Dumnezeu și despre momentele dificile pe care le-a trăit tatăl său din cauza religiei.

”Sută la sută cred în ajutorul divin. Îmi asum tot ce spun, chiar dacă mai vine acum un val de critici. Pentru mine Dumnezeu rămâne Dumnezeu și în momentele importante pentru mine și pentru familia mea i-am simțit prezența.

Vă aduceți aminte prin ce momente a trecut tatăl meu datorită credinței? Au fost normale? De ce amesteci profesia cu credința unui om? Câți antrenor, și moderni, și tineri, nu își fac cruce înainte de meci? Și atunci de ce? Ieșea din tipar cu ceva?

Pregătea meciul mai puțin atent dacă își făcea cruce sau spunea o rugăciune în gând? Cred 100% și cred că mai devreme sau mai târziu oamenii care încearcă să fie corecți, să fie drepți, să aibă linia lor, să facă lucrurile într-un mod creștinesc au o șansă în plus și Dumnezeu îi ajută”, a declarat Iordănescu jr.

Vizită la duhovnic înainte de a deveni antrenorul naționalei

Selecționerul a precizat că a mers să obțină binecuvântarea de la duhovnicul său și acesta i-a transmis că are încredere că va reuși să califice echipa națională la Euro 2024.

”Mă rog de fiecare dată înaintea unui meci. Nu în vestiar, ci acasă unde e un loc intim, la joc focusul e pe ce urmează. Mă rog în fiecare dimineață și în fiecare seară.

Am vorbit cu duhovnicul meu înainte de a semna cu federația, i-am spus că am această ofertă, că îmi doresc să merg, că merg cu toată convingerea. Nu i-am vrut sfatul, i-am vrut binecuvântarea.

Părintele Vasile Crișan mi-a dat binecuvântarea cu toată convingerea și mi-a spus o vorbă care mi-o zice mereu: ‘că are încredere în mine că voi reuși’. El crede că voi reuși să calific echipa națională la Europene. Era optimist”, a spus Edi Iordănescu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Jucătorii naționalei se roagă înainte de meciuri

Tehnicianul a povestit faptul că la prima reprezentativă, dar și la echipele de club pe care le-a antrenat în carieră, sunt jucători care se roagă înainte de meciuri: ”Mulți dintre jucătorii echipei naționale cred în Dumnezeu pentru îi mai văd că își fac cruce.

Avem jucători care se pun în genunchi la o iconiță înainte să iasă pe teren și se roagă pentru protecția divină, pentru sănătatea lor. Sunt și la națională, dar am avut și la echipele de club. Eu nu pot să inhib niciodată astfel de convingeri.

În majoritatea vestiarelor unde am intrat și unde am activat am găsit icoană pe perete. La echipa națională nu ai vestiarul tău, depinde de unde joci, dar a fost întotdeauna și la echipa națională”.