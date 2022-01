Edi Iordănescu, mesaj emoționant pentru toți suporterii naționalei: „Uniți pentru România!!”

Edi Iordănescu este noul selecționer al echipei naționale a României, așa cum .

Fostul antrenor al FCSB a fost prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă de o oră, iar FANATIK a realizat un , acolo unde a avut loc evenimentul mult așteptat.

Edi Iordănescu ține aproape de suporterii României: „Vă garantez că toate deciziile tehnice îmi vor aparține”

Edi Iordănescu nu lasă loc de interpretări și le promite suporterilor că el va fi cel care taie și spânzură la echipa națională a României:

„Salut. Vreau să vă mulțumesc frumos pentru toate mesajele trimise de felicitare și încurajare. Vă promit că o să le parcurg pe absolut toate, în perioada următoare. Nu promit însă să reușesc să vă și răspund tuturor, dar sunt sigur că înțelegeți motivele”.

Selecționerul le promite microbiștilor că va da totul pentru a califica România la Campionatul European din 2024: „Pot însă să vă promit că o să dau tot ce am mai bun pentru echipa națională și la final să dea Dumnezeu să mergem împreună în Germania pentru turneul final”.

Iar Iordănescu Jr. nu se oprește aici și garantează că nimeni nu se va băga peste el și își va asuma necondiționat răspunderea pentru rezultate: „Vă garantez că toate deciziile tehnice îmi vor aparține în exclusivitate, așa cum a fost în toate colaborările mele trecute și îmi voi asuma total responsabilitatea rezultatelor”.

Edi Iordănescu îi asigură pe suporteri că a acceptat propunerea FRF fără să stea pe gânduri: „Nu am ezitat niciun moment”

Deși a fost al cincilea pe lista Federației Române de Fotbal, Edi Iordănescu nu a luat lucrurile deloc personal și a acceptat propunerea extrem de rapid:

„Nu am stat pe gânduri, am venit cu convingere, cu determinare, nu am ezitat niciun moment, am spus un Da puternic pentru echipa națională și am încredere mare în munca pe care o putem face împreună cu stafful, echipa și toți cei implicați în proiect. Uniți pentru România!!”, a încheiat Edi Iordănescu comunicatul adresat tuturor celor care iubesc echipa națională.

Edi Iordănescu, selecționerul României la 43 de ani, la fel ca tatăl său, Anghel Iordănescu

Edi Iordănescu calcă astfel pe urmele tatălui său, , care în 1993 devenea selecționerul echipei naționale a României la doar 43 de ani. Tata Puiu reușea atunci cea mai mare performanță din istoria naționalei, la Campionatul Mondial din SUA, care va rămâne definitiv în memoria colectivă a tuturor românilor.

„Am avut câteva discuții cu el pe această temă și de data asta nu am mai fost destul de obiectiv așa cum eram atunci când discutam un nou proiect.

De data aceasta am fost influențat sentimental de ceea ce am trăit eu la națională, ce înseamnă naționala și am încercat să-l fac să înțeleagă că echipa națională este o responsabilitate enormă”, a declarat și fostul selecționer, Anghel Iordănescu.