Edi Iordănescu, fericit şi precaut: „Un rezultat extrem de important, dar mai avem două finale“

Edi Iordănescu a fost mulţumit de jocul prestat de jucătorii săi la Craiova. La finalul partidei, antrenorul clujenilor a lăudat prestaţia echipei, dar a avertizat că mai au două „finale“ până la finalul campionatului.

Edi Iordănescu: „Un rezultat extrem de important, dar mai avem două finale“

CFR Cluj a câştigat cu 3-1 pe terenul Universităţii Craiova, prin golurile marcate de Adrian Păun (4 şi 74) şi Deac (68). Pentru olteni, Ştefan Baiaram a egalat la 1 cu un eurogol în minutul 11.

„Am venit după puncte la Craiova. Am venit după victorie. A fost un rezultat extrem de important pentru noi, susţinut de un joc foarte bun.

S-a întors entuziasmul în vestiar. Trebuie să rămânem echilibraţi. Am trecut peste o situaţie grea şi mai avem două finale. A fost un efort mare fizic, dar echipa a arătat bine fizic, nivelul a fost foarte bun.

Am marcat repede. Din păcate, nu am pus presiune pe mingea aceea dintre linii şi ei au marcat. Echipa a arătat maturitate şi ne-am redresat. Am avut iniţiativa şi în prima repriză, iar a doua a fost total a noastră.

Ne-a intrat bine şi banca. Jocul ne dă încredere pentru ce va urma. Fac un apel la suporteri, să nu se dezică de echipă şi de jucători. Să nu uităm că echipa asta a produs rezultate. S-a simţit un curent din partea suporterilor.

Edi Iordănescu: „Repriza secundă a fost a noastră“

Să nu uităm că e foarte multă oboseala. O singură zi în plus de odihnă a contat foarte mult şi s-a văzut în această seară. E foarte greu să lucrăm ceva, să lucrez ceva ca antrenor. Am avut câte trei zile, aveam timp doar de recuperare şi cam atât.

S-a gestionat bine şi începutul de joc. S-a gestionat bine şi la vestiar, staff-ul şi-a făcut bine treaba, jucătorii şi-au dat mesaje între ei. Am intrat bine şi a doua repriza. I-am văzut un pic frustraţi la pauză, pentru că puteam mai mult în prima parte.

Repriza secundă a fost a noastră. Am câştigat 3 puncte împotriva unui adversar foarte dificil, care are respectul meu total.

Am luat galben pentru că am cerut un fault. În astfel de meciuri, o astfel de decizie… analizaţi voi dacă a fost penalty!

Nu putem controla ce se va întâmpla la Sepsi – FCSB“, a declarat Edi Iordănescu, la finalul partidei de la Craiova.