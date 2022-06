Edi Iordănescu, îngrijorat înaintea meciului cu Bosnia: „Grupul, din păcate, e extrem de afectat din punct de vedere emoțional”

Selecționerul este de părere că jucătorii echipei naționale suferă din cauza ratărilor calificărilor anterioare și a mărturisit că încearcă să îi ajute să treacă peste blocajul emoțional.

Edi Iordănescu, îngrijorat înaintea meciului cu Bosnia

înainte de meciul României cu Bosnia și spune că jucătorii sunt extrem de afectați emoțional, iar înfrângerea cu Muntenegru le-a accentuat starea:

„Lucrurile sunt foarte clare pentru mine, e greu, nu e ușor, dar cred cu tărie că putem îndrepta lucrurile și să le facem mai bune.

Recunosc că am analizat și ce înseamnă perspectiva emoțională. Grupul, din păcate, e extrem de afectat din punct de vedere emoțional.

S-au strâns frustrări, supărări, calificări ratate. Mă așteptam să găsesc asta, dar nu mă așteptam să găsesc ceva atât de profund. Încercăm să le arătăm calea și să le dăm încredere în ei, pentru că au valoare, au potențial și e important să ne scuturăm, doar așa vom reuși să facem performanță”.

„Am putut trage mai multe concluzii, nu am putut face o analiză completă după meciurile amicale. Eu am 15 zile de lucru cu echipa.

Sunt consecvent și muncesc mult, dar nu sunt magician. Am încercat să fiu mereu la fiecare cuvânt pe care îl spun și să nu las loc de interpretări.

Eu știu și munca depusă de Cosmin Contra și de Mirel Rădoi, care au făcut multe lucruri foarte bune. Am spus că lucrurile au fost nefuncționale, pentru că echipa nu s-a calificat, așa voi spune și dacă eu nu reușesc să calific echipa”, a mai spus Edi Iordănescu, la conferința de presă înainte de meciul cu Bosnia.

„Încrederea mea în jucători e intactă!”

„Eu înțeleg și opinia publică, sunt tensiuni, dar dacă nu ne recăpătăm energia și forța de luptă, cu siguranță vor mai veni și astfel de lucruri.

În primul rând, încrederea mea în jucători e intactă, analiza mea a fost profundă și complexă, mai ales că am lucrat cu mulți dintre jucătorii naționalei și îi știam.

Eu nu mă schimb în funcție de un rezultat sau o stare de spirit. Am încredere că putem produce rezultate infinit mai bune. Trebuie să ne luptăm cum momentul, cu adversarul și cu piedicile și dacă vom fi puternic, cu siguranță vom face și rezultate”, a

„Mi-e foarte ușor să ies și să spun că e doar responsabilitatea mea… cu siguranță e a mea, dar dacă vrem să progresăm, trebuie să ne înțelegem momentul, defectele, să vedem unde greșim și să facem un plan pentru viitor și doar atunci vom putea să acționăm. E ca atunci când afli boala de care suferi, ca apoi să începi să-ți administrezi medicamentul.

Vă garantez, sub cuvânt de onoare, că nu e vorba de atitudine, nu e vorba de un grup care intră neinteresat, e cu totul altceva. Poate asta pare, dar e cu totul altceva. E un grup afectat, care are frica meciurilor cu miză.

Respect opinia tuturor, dacă e argumentată de bun simț. Echipa națională poate răzbate doar prin grup, dacă vorbim doar de individualități și de milioane de euro, vom mai vedea mult timp de acum înainte turnee finale la televizor.

Presiune am constatat că nu ne face bine, nu știm să o acceptăm și nu știm ce să facem cu ea, din cauza trecutului. Cu toate astea, avem o generație care își dorește, au vârsta optimă, vor calificări, emoția există, dorința există, din păcate trebuie să găsiți calea.

Aveți în față un antrenor care și-a dat mereu silința, am încercat să răspund mereu la întrebări, e momentul să ne spunem adevărul, vă spun cu toată sinceritatea, eu am mult mai mult de câștigat decât de pierdut. Am o situație financiară bună, am antrenat la echipele bune din România, care mi-a deschis poarta către națională, am avut oferte din străinătate.

Dacă nu doream să vin aici, să fug de această situație, dădeam curs ofertelor din străinătate, pe care le știți, sunt publice”, a mai spus Edi Iordănescu.

„Chiricheș nu e doar căpitanul, e liderul echipei naționale!”

Edi Iordănescu a continuat și a vorbit și despre situația lui Vlad Chiricheș, care a gafat decisiv împotriva muntenegrenilor: „Am o părere și am făcut paralele între cele două loturi, între tipologiile echipelor, dar nu aș fi profesionist să facă o comparație între Bosnia și Muntenegru. Bosnia e o echipă arțăgoasă, joacă un fotbal de construcție, din care încearcă să genereze ocazii și să marcheze. Mie mi-a plăcut ce am văzut la ei, am văzut un fotbal pozitiv, cu presing, în care să pună probleme adversarului.

Situația lui Chiricheș… în primul rând, pentru mine nu e doar căpitan, ci e și unul dintre lideri, unul dintre puținii lideri, sper să se schimbe această situație. El a jucat în mod constant la un nivel foarte bun, joacă în Serie A, nu ne putem lipsi de el. S-au speculat retragerea lui și a lui Maxim, pentru mine nu există așa ceva. Sunt jucători inteligenți, cu personalitate, de care grupul și eu avem nevoie.

Am gândit aceste două jocuri cu echipe mai de gabarit, mai de putere, dar nu îl face pe Maxim mai puțin lider decât este”.

„Eu am vrut să dau un impuls de încredere, de putere, în care să spun că am venit cu toată tăria la națională. Cu siguranță voi scoate grupul în față și meritul va fi al jucătorilor, sunt un antrenor care a parcurs niște etape firești.

Sunt un antrenor cu trofee și nu în ultimul rând, sunt un antrenor, cel puțin în acest moment, foarte tânăr, care își dorește să facă performanță. Mesajul cred că a fost clar, dacă a fost interpretat, îmi pare rău”, a mai spus selecționerul României.