Edi Iordănescu, nervos după CFR Cluj – Sepsi 0-1: „A căzut un mit! Am jucat meciurile pe teren”

Edi Iordănescu a vorbit la finalul partidei dintre CFR Cluj și Sepsi, scor 0-1, tehnicianul CFR-ului fiind nervos de faptul că echipa sa riscă să piardă primul loc din campionat.

Antrenorul CFR-ului vrea ca de la următorul meci, elevii săi să fie mult mai concentrați și să obțină victorii, pentru a-și îndeplini obiectivul, acela de a câștiga campionatul.

Edi Iordănescu a continuat și consideră că toate meciurile din play-off sunt dificile, iar lupta la titlu nu consideră că este decisă, nici dacă FCSB va reuși să o învingă pe Academica Clinceni.

Edi Iordănescu, nervos după CFR Cluj – Sepsi 0-1

Edi Iordănescu a fost nervos la finalul partidei dintre CFR Cluj și Sepsi și consideră că elevii săi nu au fost foarte concentrați la meciul împotriva echipei lui Leo Grozavu:

„Adversarul are respectul nostru, așa cum ne-a plăcut că au învins contracandidatele, așa trebuie să acceptăm că ne-au învins.

Victoria lor vine într-un moment prost pentru noi, din păcate noi am fost într-o zi în care am vrut, dar nu am putut. Nu am creat mai deloc, am fost pasivi”.

„A căzut mitul! CFR a jucat toate meciurile pe teren!”

Edi Iordănescu a continuat și a făcut o aluzie la cei care au vorbit despre o posibilă „prietenie” între CFR Cluj și Sepsi, spunând că echipa sa a jucat numai pe teren.

„Repriza a doua am aruncat cam tot ce era ofensiv, nu am avut inspirație, dar nici șansă, am avut momente statice, cu noroc puteam obține un punct, pentru că mai mult nu puteam scoate.

A căzut un mit, cu prietenia dintre noi și Sepsi. Lumea trebuie să înțeleagă că CFR-ul a jucat, joacă și va juca toate meciurile pe teren. Trebuie să avem tărie de caracter. Dau primul semnalul de ridicare și să continuăm”, a mai spus Edi Iordănescu la finalul partidei.

