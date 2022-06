Edi Iordănescu, supărat după Bosnia – România 1-0: „Meritam minim un egal, am avut ghinion!”

Selecționerul consideră că „tricolorii” au făcut o primă repriză bună, în care doar ghinionul a făcut ca George Pușcaș să nu deschidă scorul și speră ca la meciul din Giulești cu Finlanda, lucrurile să se schimbe în favoarea noastră.

Edi Iordănescu, supărat după Bosnia – România 1-0

Edi Iordănescu a fost supărat după înfrângerea , fiind de părere că jucătorii săi meritau măcar un egal, ținând cont de felul cum au evoluat în prima repriză, atunci când „tricolorii” au irosit câteva ocazii bune de a marca.

„Le-am spus deja băieților și la început, și la final, că atât timp cât atitudinea e cea corectă și muncim, atunci eu sunt pregătit să îmi asum total responsabilitatea.

Am arătat bine, incomparabil față de primul meci. Am avut atitudine, am avut curaj. Din punctul meu de vedere, meritam cel puțin un punct. Din păcate, plecăm fără puncte.

Dar sunt ferm pe poziții, un mesaj de forță. Vrem toate punctele din meciurile de acasă. Am stat bine în prima repriză, am avut consistență”, a spus Edi Iordănescu la finalul meciului.

„Eu voi da tot ce pot cât timp voi fi aici!”

„Lucrurile au fost funcționale, nu avea rost să schimb. Din păcate, a venit acel gol, un moment gestionat greșit. Nu am blocat mingea. A trebuit să reacționăm atunci.

Am forțat, dar, din păcate, probabil l-am pierdut pe Denis Alibec. E suspect de ruptură musculară. Le-am spus că atât timp cât sunt aici o să cred în ei necondiționat. În rest, e fotbal. Lucrurile pot evolua în orice fel”, .

„De când sunt aici, puteam obține mai mult, să ne amintim de meciul cu Grecia când meritam mai mult, de meciul cu Israel, când am condus cu 2-0…

La meciul cu Muntenegru nu meritam nimic, dar acum la meciul cu Bosnia meritam mai mult”, a mai spus selecționerul României.