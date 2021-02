Editorial Horia Ivanovici. O rușine de Revoluție franceză în inima caldă a Bucureștiului. Madame le maire Clotilde, v-am votat, nu ne mai tratați ca pe niște gunoaie!

Horia Ivanovici scrie un editorial acid despre situaţia mormanelor de gunoaie care sugrumă populaţia sectorului 1 Bucureşti în urma războiului dintre Clotilde Armand şi Romprest.

Când a ieșit primar Clotilde Armand, m-am bucurat sincer… Mi-am zis, uite, mai avem speranțe, nu e chiar totul în van, o mizerie generalizată… Eram, pur și simplu, scârbit de profilul de Tudorachi, cu ochișorii vicleni înotând în osânză, duhnind a combinații și dosare penale.

Clotilde Armand vs Romprest: “Valsul Gunoaielor”, cel mai urât mirositor scandal

Franțuzoaica Clotilde, cu alura ei de justițiară, părea mai degrabă simbolul unei Revoluții, care se tot promitea, dar nu mai venea. Pe 15 octombrie anul trecut, a venit… A fost întronată oficial și și-a început mandatul de primar al Sectorului 1 București, sector mai bogat și cu venituri estimate mai mari chiar și decât ale celui mai dezvoltat oraș după Capitală, Cluj Napoca! Pentru 2021, sunt prevăzute încasări-record de 1,8 miliarde de lei la S1, adică aproximativ 380 de milioane de euro anual. Uauuu, nu e rău!

Au trecut aproape 4 luni de când inginerul Clotilde Armand a cucerit inimile bucureștenilor. 4 luni de când nu are nicio realizare majoră, un început de mandat amatoristic, presărat cu bâlbe, dar mai ales cu scandaluri. Degeaba are, probabil, calitați morale madame le maire, dacă nu se pricepe la management. E ca și cum ai pune-o pe Halep să asambleze un motor de Dacia Logan. Vrea, dar nu poate!

„Valsul Gunoaielor” este, de departe, cel mai urât mirositor scandal între primăriță personal și firma de salubrizare Romprest. Pentru că a devenit clar, înțepata franțuzoaică a luat totul de-acum în nume personal…

Pe scurt, Clotilde Armand nu îi place pe cei de la Romprest, nu le plătește facturile, le consideră ilegale, bagând încet, dar sigur, în faliment această firmă cu capital 100% românesc. Motivele nu sunt clare, generalități de genul „nu fac curat cum trebuie”, cu argumentație revoltătoare de clasa 1 și fără dovezi substanțiale, care să gireze legal un război total, serios, față de partenerul Romprest. Totul sub privirile șocate a 240.000 de locuitori nevinovați, cu o densitate de 3529 locuitori pe km? Vă dați seama cât gunoi se strânge zilnic, da?!

10.000 de suflete care trăiesc din salariile de la Romprest nu mai au ce pune pe masă!

De 6 luni, firma Romprest nu a mai încasat nicio factură, dar a prestat! Chiar nu am un control de calitate pe zona asta… Dar s-a muncit… Clotilde Armand refuză să plătească datoria de 100 de milioane lei, pentru că, pur și simplu, nu vrea! Este o femeie cu principii, care, iaca, are puterea să spună NU! Dar acest mod grotesc de a manageria o situație lovește, în primul rând, în oameni. În oamenii simpli care au crezut în basmele lui Armand Clotilde, soție de matematician ce pare că n-are nicio treabă cu matematica! Români ce și-au pus speranțele în schimbarea pe care o promitea femeia modernă și aparent doritoare doar de bine.

Madame Clotilde, chiar nu vă pasă de oameni? Chiar deloc?! De zecile de mii care v-au votat cu îndârjire? Romprest are 3000 de salariați care își iau, de jumătate de an, salariile cu țârâita. Unii dintre ei abia mai au ce să pună pe mese… Sunt 10.000 de suflete, la o medie de bun-simț, ce vă cer, disperate, să puneți capăt acestei mascarade împuțite. Angajați care n-au nicio vină, bucureșteni simpli ce n-au nicio vină, dar s-au săturat de jocuri, interese, meschinării. De minciuni, mascate sub formă de principii de viață…

Tonele de gunoi neridicat, pericolul unei adevărate bombe biologice!

Mai mult decât atât, de joi, dacă Romprest se încăpățânează și își ține promisiunea de a nu mai ridica gunoiul, se poate detona o adevărată bombă biologică în inima dulce a Capitalei. În Sectorul 1 există peste 1100 de artere stradale, care măsoară nu mai puțin de 463 de kilometri. Într-o singură săptămână, pe străzile din S1 se adună 900 de tone de deșeuri, iar gunoiul colectat de la populație în aceeași perioadă depășește 1300 de tone!! Chiar am luat-o razna? Suprapunând peste aceste cifre terifiante și pandemia de coronavirus, asistăm la un posibil scenariu negru de atentat la siguranța națională. Nu mai vorbesc de sănătatea copiilor și bunicilor noștri, care e pusă, iresponsabil, în pericol…

Doamnă primar, ce e cu dumneavoastră, chiar merită toată enormitatea asta? Vreți să rămâneți în istorie ca un nebun, ca un accident al alegerilor și al românilor? Am văzut că Romprest a început un protest în week-end și v-am urmărit contrapostarea pe Facebook. „Frumoasă mișcare! Nu am fost impresionată de șantajul protestului… și nici de notificarea prin care amenințați că nu mai ridicați gunoiul de săptămâna viitoare.” Am citit și recitit postarea lui Clotilde Armand de trei ori… Duhnește a vendetta, a război luat în nume propriu. Adică, efectiv nu pricep… Doamna primar nu a fost votată să fie impresionată sau nu de partenerii de business, să hărțuiască permanent, să le pună bețe în roate. Războiul personal nu intră în fișa ei de atribuții… Madame le maire trebuie să-și gospodărească, fără partizanat, ograda… Să conducă profesionist, fără resentimente sau emoții… Să ia decizii numai și numai pentru oameni. Să fie un manager impecabil, adică să răspundă nevoilor celor 250.000 de suflete din microuniversul de la Sectorul 1.

Restul e bla, bla, bla… rostit solemn din vârful tonelor de saci de plastic, care se vor ridica până la cer în corul chelfăitor al șobolanilor roșcati. Opriți-vă până nu e prea târziu și iese lumea în stradă. Să vezi atunci Revoluție!!

Nu știu cum se spune în franceză, madame le maire, dar nu ne mai tratați ca pe niște gunoaie!