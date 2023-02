Editorial Horia Ivanovici: Să omorâm și sportul! Ce mai contează încă un cadavru?

Am văzut multe la viața mea și pot să înțeleg și mai multe… E omenește până la urmă să-ți dorești, cu orice preț, pedepsirea inamicului tău când rachetele țiuie metalic, cu o stridenţă diavolească, și la micul dejun, și seara la rugăciune, când îți vezi poporul înfometat, disperat, dormind la -10 grade Celsius printre dărâmături, iar bucăți din cel ce-a fost mama, tatăl sau fratele tău îți tapetează dormitorul. Nu poți să-ți șoptești, dacă ești om normal, decât un timid „Doamne ferește!“.

Horia Ivanovici este de acord cu Marius Vizer, cel care a luat poziție împotriva celor care cer interzicerea sportivilor ruși și bieloruși

, începi să-ți pierzi discernământul și să fii turbat cu oricine, indiferent cine! Totuşi, ce să avem cu niște sportivi nevinovați? Fie ei ruși sau bieloruși?

Mă uit calm – dezamăgit la toată polemica din jurul participării sportivilor „inamici“ la JO de la Paris 2024 și-mi răsună în urechi cuvintele profetice ale unui bun și preaînţelept amic: „N-am învățat nimic din Al Doilea Război Mondial!“.

Atât de înverșunat pare președintele Zelenski să se opună participării performerilor ruși sau bieloruși la Olimpiadă, încât mă întreb cine e cu adevărat acest Volodimir: un lider al Ucrainei care luptă eroic, aproape epic, împotriva unui invadator urieșesc, precum orcii cavernelor, sau un actoraș de duzină, care pur și simplu nu-și poate depăși condiția, nu-și poate controla imboldurile răzbunătoare și nu-și poate stăpâni ura, sub orice formă, față de tot ceea ce înseamnă poporul cândva numit „frate“?

Horia Ivanovici: “Astfel de atitudini excesive din partea lui Zelenski și a Guvernului său fac la fel de mult rău societății ca și războiul”

Deci, cine ești, de fapt, dumneata, СЕР Zelenski? Te lupți şi cu sportivii? Îi înfierezi cu mânie proletară pe performeri? Cu ce ți-au greșit campionii? Trist este nu doar că Ucraina amenință cu boicotul, ci că au raliat în jurul acestei idei periculoase, generatoare doar de ură și nedreptăți, și alte țări cu o îndelungată tradiție democratică, statele nordice spre exemplu. „Putinişti“ sau „antiputinişti“ până mai ieri, „sportivi putinişti“ sau „sportivi antiputinişti“, începând de azi! Deja începe să fie prea mult și deschidem o Cutia Pandorei pe care nu știu dacă o să mai avem diplomaţia să o ferecăm la loc.

Marius Vizer, vorbele unui român drept, într-o lume care se încăpățânează să fie tot mai nedreaptă!

Astfel de atitudini excesive din partea lui Zelenski și a Guvernului său, această intransigență dusă la extrem, fac la fel de mult rău societății ca și războiul. Politici de genul „Cine nu e dintre noi e clar împotriva noastră!“ au adus peste veacuri bezna asupra omenirii, discriminare, suferință și au sugrumat încet-încet libertatea de exprimare, însăși democrația, valorile europene pe care Zelenski pretinde cu orice prilej că le apără…

Dar asta nu e vreun soi de libertate de tip nou, ci mai degrabă o nouă dictatură mascată! Pentru că, de obicei, așa mor şi democrațiile, reduse la tăcere de aplauzele furtunoase ale majorității…

Horia Ivanovici: “Daniil Medvedev folosește o rachetă… de tenis. Nu una adevărată. Ilya Kovalchuk manevrează cu mare dibăcie pucul, nu vreo grenadă nenorocită”

… de tenis. Nu una adevărată! Ilya Kovalchuk manevrează cu mare dibăcie pucul, nu vreo grenadă nenorocită, iar gimnasta Aliia Mustafina are în palmares 7 medalii olimpice – 2 de aur, 12 medalii mondiale – 3 de aur și face minuni la paralele, nu cu aruncătoarele de flăcări…

Acești ruși sunt niște artiști în domeniile lor de activitate, oameni care încântă publicul, fie că e american, polonez sau chiar ucrainean. Ce vină au acești uriaşi campioni? Doar că s-au născut în țara unui dictator sângeros ca Vladimir Putin? Unii decretează că ar fi de ajuns… Eu spun că este revoltător de puțin!

Iar dacă vreți să fim riguroși, de ce embargou pentru sportivii bieloruși? Din ce văd pe la știri, Belarusul nu se războieşte efectiv cu nimeni, decât, eventual, din gură…

Horia Ivanovici: “Are dreptate Marius Vizer, președintele Federației Internaționale de Judo. Are dreptate, are și curaj!”

Păi, pe principiul ăsta, ar trebui să nu mai participe la JO nici sportivii unguri sau sârbi, fiindcă e de notorietate că liderii lor au simpatii pro-ruse.

Are dreptate Marius Vizer, președintele Federației Internaționale de Judo. Are dreptate, are și curaj! Vorbind la ceremonia de deschidere a Grand Slam-ului de judo de la Paris, Vizer a declarat solemn şi emoţionant: „Războiul și politica nu pot diviza sportul, nu ne pot dezbina! Sportul și religia aduc cele mai importante valori ale societății, care promovează principiile de respect, solidaritate și pace. Sportul este ultimul pod care astăzi, în confruntările lumii, poate fi un mesager al păcii și al unității și poate lucra cu succes pentru reconciliere”. Vorbele unui român drept, într-o lume care se încăpățânează să fie tot mai nedreaptă!

Zelenski și poporul ucrainean au dreptul să câștige toate războaiele care sunt și care, să sperăm, nu vor mai veni, dar niciodată războiul cu sportul! Pentru că, să-l citez chiar pe liderul de la Kiev, „asta nu e negociabil, fiindcă e nedrept!“.