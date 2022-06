Editorial Ivanovici. Adi Mutu, născut cu stea în frunte! Reverență în fața unui fotbalist care apare o dată la 100 de ani

L-am cunoscut mai bine pe la Ibiza, într-o vară cu diamante decorând orbitor valurile mării, pe plaja unde timpul încremenește în loc, Cala Salada…. Mi-a plăcut din prima! Genul Pistruiatului, cu zâmbet pișicher și isteț foc, la limita între obrăznicie și aroganță, plus dramul ăla de perversitate dobândit prin cartierele sordide ale Piteștiului. Cum ar fredona patimaș alături de BUG Mafia, „După blocurile gri stăm noi, majoritatea/Sunt mai înalte la șosea să nu se vadă foamea”… Peste toate la un loc, talent în cantități industriale! Era talentat la cuceriri, dar infinit mai talentat la fotbal. Rasă pură, ieșit din împerecherea unei magice femele unicorn cu Francesco Totti, cum probabil ar fi scris, dacă mai trăia, irepetabilul Fănuș Neagu. Majoritatea am cam uitat, distrași de aventurile lui mondene, dar Mutu a făcut istorie în fotbalul mondial, mai ales în perioada italiană…

Reperele pe care le-am uitat ale unei cariere fabuloase

Reperele carierei sale sunt absolut fabuloase… 103 goluri în Serie A, pe atunci cel mai puternic campionat din lume! Ca să înțelegeți mai bine, Florin Răducioiu înscrisese doar 22 de goluri în Il Calcio; câștigător în 2007 al Premiului „Guerin D’Oro”, decernat celui mai bun fotbalist din Serie A. A intrat astfel într-o galerie de stele printre Platini, Totti, Vieri, Pirlo sau Diego Maradona!; nominalizat de două ori la Premiul de cel mai bun fotbalist străin din campionatul italian. În 2007 s-a luptat cu Kaka, iar în 2008 a pierdut finala la mustață în fața uriașului Ibrahimovic; al doilea cel mai bun marcator din Serie A în sezonul 2002-2003, cu 18 goluri, depășindu-i pe Inzaghi, Del Piero, Claudio Lopez sau Francesco Totti; Fiorentina, 143 de meciuri cu 70 de goluri!!; 38 de meciuri la Chelsea cu 10 goluri; 46 de meciuri la Juventus, 11 goluri; 36 de meciuri cu 22 de goluri la Parma; 42 de meciuri la Dinamo cu 29 de goluri; 77 de selecții și 35 de goluri pentru Echipa Națională; ultimul gol la Națională în martie 2013, la Ungaria – România 2-2, când tricolorii mai însemnau ceva în fotbalul mare. Este că ați rămas cu gura căscată?!

Anii au trecut… Relația mea cu Adi a cunoscut suișuri, dar mai ales coborâșuri. Nu suntem în mari tandrețuri, dar ne respectăm. Am uneori senzația că eu am fost mai supărat decât el, fiindcă n-a dat totul pe măsura geniului pe care i l-au făcut cadou ursitoarele. Poate și de-aia am fost, în anumite momente cruciale, mai dur decât ar fi trebuit cu „vecinul” meu – sunt tot din Argeș, din dulcele târg al Câmpulung Muscelului. Însă acum, la momentul retragerii, simt imboldul sincer să-i fac reverența pe care o merită acestui Peter Pan al fotbalului românesc. Fotbaliști ca Mutu se nasc la 100 de ani!

Să nu vă mai aud cu „generația lui Mutu și Chivu”! E ca și cum am alătura un costum Brioni cu unul de la Apaca

Cele patru meciuri din seria neagră a Naționalei mi-au accentuat și mai tare dorul de ultimul nostru decar autentic… Să nu vă mai aud cu „generația lui Mutu și Chivu”! E ca și cum am alătura un costum Brioni cu unul de la Apaca. Cu toată deferența față de cariera plină de trofee, super profesionistă, a reșițeanului, eu mă raportez strict la ADN-ul de fotbalist pur sânge. Chivu a fost sârguincios, disciplinat și bine educat. Atât! Dar și acum face recuperare, după ce Robben i-a „rupt” coloana într-o finală de neuitat de Champions League. Mutu a reprezentat tupeul, charisma, golurile și driblingurile de poveste pe care le depănăm cu drag nepoților. Acea atingere diafană a balonului, care îți atinge sufletul, precum o poezie ce curge în metrul perfect. Credeți-mă, e o indecență să-i alăturăm pe același soclu al istoriei pe cei doi…

O viață pendulând între ridicol și sublim… dar mai mult sublim!

După „episodul Cocaina”, foarte puțini mai aveau puterea să revină în lumina reflectoarelor. Dar forța acestui băiat poate fi surprinzătoare, așa cum a fost și el întreaga viață. În toate sensurile… pendulând între Laura Andreșan și Aida Yespica, între anonimul de la Ajaccio și prestațiile de fuori classe de la Florența, orașul unde este pur și simplu idolatrizat. Mereu, între ridicol și sublim… dar mai mult sublim!

„Briliantul„ și-a organizat , cu 20.000 de pătimași în tribune și cu vedete de 20 de karate pe gazon. Câte echipe de-ale noastre se pot lăuda constant cu atât public frenetic? Nici măcar Naționala! Adi și-a satisfăcut și enormul ego, scoțându-și cartea biografică. Unii ar spune că e, totuși, prea devreme. Are numai 43 de ani… Așa a fost Mutu toată viața, i-a plăcut la nebunie să ardă etapele, să iasă în decor. Dar poate că tocmai acest orgoliu nebun l-a transformat în brandul care este astăzi.

Îmi place mult antrenorul Mutu!

Ursitoarele l-au mângâiat mereu pe creștet… Are șansa să pregătească Rapidulețul, poate cea mai frumoasă echipă din fenomen… De fapt, Mutu antrenează o stare de spirit, nu o formație de fotbal. Mie chiar îmi place antrenorul Mutu! Are personalitate, discurs și simte jocul ca un uriaș jucător ce-a fost! Craiova a arătat bine, cu accente spre foarte bine, iar Rapidul a avut sclipiri de trupă cu pretenții în sezonul trecut. Și am mai respectat faptul că n-a fost libidinos precum Dan Petrescu! N-a pupat steagul vișiniu și n-a lăcrimat la conferința de presă, că el e giuleștean de mic, să intre în grațiile capricioșilor fani. Născut norocos cum îl știm, „Briliantul” cu stea în frunte a primit de la destin, pare-se, o nouă șansă: pe Dan Șucu și milioanele acestuia! Unul dintre talentele de-o viață ale piteșteanului este acela că a știut mereu cum să vorbească și cu magazinerul, și cu interlopul, și cu miliardarul. Cum s-ar spune mingea e iarăși în terenul lui! Ar fi fantastic să dovedească faptul că poate fi un mai mare antrenor decât fotbalist. Și aici, merg pe mâna mamei sale, Rodica, inspirația lui dintotdeauna: „ Adi are acum o dorință mult mai mare, o ambiție să-și depășească performanțele ca jucător cu cele de antrenor și muncește mult pentru asta.”

Îi țin pumnii, sincer! Pentru că într-o țară tot mai săracă în valori și în fotbal, avem cu disperare nevoie de un Adrian Mutu!