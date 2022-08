Editorial „la sânge” Cornel Dinu după umilința Dinamo – Oțelul 1-3. Tot felul de pițifelnici hingheresc „câinii”. Iacob, fiu de Zevedeu și Burcă, antrenor de… curcă!

Sufăr enorm că trebuie să scriu despre , în situația deplorabilă în care a ajuns. Nou promovata , per total, mi-a lăsat impresia că a avut doar o formalitate de îndeplinit la Clinceni, „acasă” la , vai mama noastră de „câini” pribegi… Formalitatea dictonului latin „Veni, vidi, vici”. Am venit, am văzut, am câștigat. Clar.

Diferența de valoare, și de aici diferența de evoluție, au fost clar în favoarea Oțelului gălățean. E adevărat, și te pune pe gânduri, nou promovată cu exprimări clare de bună organizare din toate punctele de vedere.

Și cu un antrenor cu un palmares de fotbalist recordman în numărul de selecționări la echipa națională și cu ani buni, la propriu și la figurat, jucați în Bundesliga, la echipe adevărate, cu antrenori renumiți. De la care a avut ce învăța.

A avut și el, , încercări nefaste ale vieții. Ca majoritatea dintre noi. L-am avut jucător la Dinamo pe când Dinamo era Dinamo. Mare, modest, caracter. Mă bucur că a învins încercarea destinului de a-l „îndoi”.

Revenind la „dresura” fără pic de zahăr de la Clinceni, era normal ca care continuă mascarada. Păcat de marea masă a suporterilor care au venit in corpore și în situația de confuzie și incompetență a celor care conduc direct pe Dinamo.

Editorial „la sânge” Cornel Dinu. După Don Quijote Cortacero călare pe măgarul Șerdean și Sancho Panza Mureșan, blestemul pare să continue la Dinamo cu „pițifelnicul” Vlad Iacob

După Don Quijote Cortacero călare pe măgarul Șerdean și Sancho Panza Mureșan, blestemul pare să continue cu aducerea în rol de măscărici cu declarații de brancardier la reanimare a acestui pițifelnic fiert în lichid de frână pe dos, Vlad Iacob.

Care și-a trântit la pământ, auzit-am, „țânțarul” aducător, purtător de prea multe boli canine infecțioase… Când și-a anunțat antrenorul, care nu s-a dat decât cu el, se zice, pe de-andoaselea, și cu bietul Florin Marin consilier. Sănătate, Florine, că suntem pe-acolo…

Pițifelnicule cu atestare la xerox de vorbitor cu fotbalul, la situația în care era Dinamo, în loc să cauți și să aduci un tehnician cu experiență, l-ai uns pe Burcă, mare antrenor de curcă. Numai când l-am văzut mi-am amintit cum l-a tăvălit Guriță, tot de la Oțelul, la acel 4-2 fără replică pentru Dinamo, la începutul anilor 2000.

Editorial „la sânge” Cornel Dinu. Soartă și mai grea intuiesc că vom avea, iubiții mei „câini” adevărați! Ne hingheresc o șleahtă de făcături nedorite nici măcar să-ți treacă prin oraș, d-apăi prin curte…

Și, ca orice pițifelnic, Iacobe de oroare fără onoare, te mai și maimuțărești cu tot felul de declarații, încercând să rupi gura târgului că se… rezolvă totul! Și asta cam de două, trei ori pe zi, nesătulule!

Ce pretenții să ai?! Nu-i el de vină, ci aceia care l-au uns. Cu nume de Apostol al lui Iisus Hristos, care, fiind fiu de Zevedeu, l-a trădat și el pe Mântuitor. Iar prenumele nu-i provine de la „Victory”, nava amiralului Nelson, ci pentru că face… victime! Simplu ca la abecedar: Ana are mere, Vlad face victime.

Soartă și mai grea intuiesc că vom avea, iubiții mei „câini” adevărați din tribune și din case! Ne hingheresc în continuare, într-un „à suivre” al distrugerii, o șleahtă de făcături nedorite nici măcar să-ți treacă prin oraș, d-apăi prin curte…

Și lăsați vrăjeala că „trebuie să muncim”! Că voi, ziua nu știți decât să scoateți sunete de flașnetă falsă și numai noapte vă „zbuciumați” diavolicește…