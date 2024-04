El e rapidistul care a refuzat 300.000 de euro de la Gigi Becali. „Am fost căpitan în Giulești, cum să merg?”

Costin Lazăr (42 de ani) a rămas unul dintre cei mai iubiți fotbaliști din istoria Rapidului. Fostul mijlocaș central va intra și mai adânc în inima suporterilor alb-vișinii. show care e live pe , marțea, de la ora 13:30, a dezvăluit cum a refuzat FCSB-ul.

Cum a refuzat-o Costin Lazăr pe FCSB. Ce mega ofertă i-a făcut Gigi Becali

Costin Lazăr a jucat timp de cinci ani la Rapid, în perioada 2006-2011. Cu alb-vișiniii, fostul mijlocaș a cucerit o Cupă și o Supercupă a României, ambele în 2007. Supercupa

În 2011, Lazăr a semnat cu PAOK din postura de jucător liber de contract. A rămas la Salonic până în 2014 și a jucat o finală de Cupă și două finale de Supercupă a Greciei.

„Singurul meu regret din carieră e că n-am prelungit contractul cu PAOK. Mi s-a oferit o sumă puțin mai mică, deși eram unul dintre cei mai importanți jucători din echipă. Totuși nu m-am gândit că am o vârstă și asta a fost o greșeală din partea mea.

Apoi, Lazăr a mers la Panetolikos, unde a bifat doar zece meciuri. „Am avut un impresar care mi-a promis că mă duce în China, în India sau în Arabia Saudită. Erau bani mulți atunci acolo. Dar nu s-a concretizat.

Am stat vreo șase luni fără echipă. Am refuzat FCSB. La PAOK am câștigat puțin peste 300.000 de euro și de la FCSB am avut cam aceeași sumă. Și am refuzat. Nu e normal? Eu sunt căpitanul Rapidului, mi-am declarat dragostea pentru Rapid și mă duceam să joc la FCSB?”.

De ce l-a dezamăgit Rapid

„După ce am plecat de la PAOK, am refuzat oferta de la FCSB și am rămas șomer șase luni de zile. M-am plimbat prin Grecia. După aceea m-am dus să mă pun pe picioare la Panetolikos, șase luni de zile, și apoi m-am dus la Iraklis. Și acolo m-am accidentat și am revenit în România.

Când am avut ofertă de la Voluntari, mă așteptam să mă sune și pe mine cineva de la Rapid. Aveau un nou proiect. Așteptam doar să mă cheme, veneam cu mare drag.

Nu m-a durut că nu am fost sunat, dar am rămas oarecum dezamăgit”, a declarat Costin Lazăr, în exclusivitate pentru FANATIK.

