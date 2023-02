El este cel mai norocos om din lume. A câștigat un milion de dolari la loto. E șocant ce a pățit înaintea extragerii

Acesta este cel mai norocos om din lume. A reușit să câștige aproape un milion de dolari la loto, dar succesul său nu a fost unul ușor de obținut. Și nici de menținut. Ce a pățit bărbatul înainte de extragere?

Cel mai norocos om din lume, dar o mulțime de probleme

Frane Selak este numele celui mai norocos bărbat din lume. Aceasta a trecut prin multe cumpene în viața sa. A reușit să câștige o sumă imensă la loto, însă nu toate au fost ok. Aproape un milion de dolari a luat Selak.

Viaţa lui nu a fost mereu la fel de frumoasă. Înainte de a avea acest noroc imens la bani, bărbatul din Croația a trecut prin adevărate drame. A fost implicat în numeroase accidenteconsiderate mortale pentru alții.

Acesta a fost numit cel mai norocos ghinionist din lume. S-a întâmplat asta pentru că a fost pus în situații extrem de grele. A reușit mereu să treacă cu bine peste ele.

Primul dintre aceste accidente a avut loc în anul 1962, în luna ianuarie. Bărbatul se afla într-un tren care a deraiat și a ajuns într-un râu. Toți ceilalți pasageri din tren au murit înecați în apă. El a supraviețuit și, culmea, a suferit doar o fractură de braț.

Lucrurile nu au fost mai bune pentru cel mai norocos bărbat din lume nici în 1963. Un mai târziu de la șocantul bărbatul se afla într-un avion. Ambele motoare ale aparatului de zbor au cedat.

Avionul s-a prăbușit și toți cei 19 pasageri și-au pierdut viața. Din fericire pentru el, Frane Selak a reușit să cadă printr-o ușă deschisă a avionului în timp ce acesta se prăbușea. Avea să aterizeze pe o căpiță de fân.

A supraviețuit după ce autobuzul a căzut de pe pod

În 1966, ghinionul avea din nou să se abată asupra acestui bărbat. Și a reușit iar să supraviețuiască. Bărbatul se afla într-un autobuz care a derapat și a căzut de pe pod. Toți ceilalți pasageri au murit în timp ce el a reușit să rămână în viață.

„Niciodată nu am crezut că am fost norocos că am supraviețuit tuturor întâlnirilor mele cu moartea. Am crezut că am fost ghinionist că am fost implicat în ele, dar nu le poți spune oamenilor ceea ce nu vor să creadă”, a spus acesta.

După toate aceste pățanii în care a reușit să dea dovadă de foarte mult noroc bărbatul a decis că este momentul să încerce și să joace la loto în speranța că și acolo va fi foarte norocos și va câștiga.

În anul 2003, Frane Selak a reușit nu mai puțin de un milion de dolari. Acesta și-a cumpărat două case și o barcă din acest premiu și chiar a locuit pe o insulă privată ceva timp.

Ulterior, el a decis că vrea să ducă în continuare o viață simplă, astfel că a donat mare parte din bani membrilor din familia sa și prietenilor buni. Frane Selak a murit în anul 2015.