El este italianul care s-a stabilit în România ca să facă afaceri cu bijuterii. „Ce faci acolo?! Românii vin aici, iar tu pleci în România?”

Un italian și-a părăsit țara de origine și s-a stabilit în România, totul pentru afacerile sale cu bijuterii. Dar venirea lui Vicenzo Bartolomeo în țara noastră a fost un semn de întrebare pentru unii, mai ales în condițiile în care mulți conaționali decid să plece în Peninsulă.

El este italianul care s-a stabilit în România. Ce afaceri are aici

Bărbatul în vârstă de 47 de ani a ales să vină la Iași, oraș în care locuiește deja de șase ani și unde se bucură de un mare respect și o mare căutare printre iubitorii de bijuterii. Bijutierul de origine italiene are nu numai ci și o familie frumoasă la noi în țară.

„Tot ce am aici este pentru bijuterii hand-made, nu pentru cele făcute industrial. E o meserie din care se poate câștiga, dar totul depinde de bijutier”, a declarat el pentru .

Vicenzo Bartolomeo are acum o familie frumoasă alături de o româncă cu care are doi copii. Cei doi dețin un atelier de bijuterii și repară sau creează bijuterii de la zero.

Acesta a învățat de la tatăl lui meseria de bijutier încă de la vârsta de 13 ani. Vicenzo Bartolomeo a vrut să vină în România după ce s-a îndrăgostit de o româncă pe nume Ionela.

Soția româncă a bărbatului nu a vrut să vină în țară

Femeia a fost foarte surprinsă când a auzit că soțul ei vrea să se mute în țara sa natală și să deschidă Ba mai mult, românca nu a vrut inițial să se întoarcă în țara din care a plecat, iar mama lui Vicenzo Bartolomeo chiar i-a spus că românii pleacă în Italia la muncă, iar el vrea să meargă chiar în țara lor.

„Eu am vrut să vin în România. Soția nu voia să vină. Înainte să mă mut aici am vorbit cu maică-mea. I-am spus că mă mut în România. Ea mi-a zis că sunt nebun! «Ce faci acolo?! Românii vin aici, iar tu pleci în România?!» Gândește-te că eu, acolo, din familie sunt cu o situație financiară bună.

Am avut două magazine cu bijuterii în Italia, dar economia a scăzut foarte mult acolo și le-am închis. Aici am început de la zero. M-am dezvoltat an de an și pot să spun că am cunoscut clienți și am avut treabă cu persoane foarte frumoase”, a povestit bijutierul italian.

Până la urmă Vicenzo Bartolomeo a convins-o pe soția lui româncă să vină înapoi în țară și au deschis atelierul de bijuterii care se bucură de un mare succes.