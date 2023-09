El este milionarul din România care a fost responsabil de toalete. Acum îl vezi la televizor

Daniel Mischie, investitorul de la Imperiul Leilor- sezonul 4, are o poveste de viață impresionantă. Acum este milionar și îi ajută pe alții să se-și ridice afacerile, dar și el la rândul lui a pornit de jos. Primul loc de muncă a fost unul neașteptat.

Povestea impresionantă a lui Daniel Mischie, investitorul de la Imperiul Leilor

Opt investitori fac parte din sezonul patru al emisiunii Imperiul Leilor, printre care și și . Totodată, publicul Pro TV face acum cunoștință și cu Daniel Mischie, unul dintre cei trei proprietari City Grill.

Afaceristul îi ajută acum pe alții să-și pună pe picioare afacerea, dar are o poveste de viață nebănuită. Vedeta la Imperiul Leilor a absolvit Facultatea de Relații Comerciale și Financiare Bancare Interne și Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice.

Între anii 2010-2012, Daniel Mischie a urmat cursurile Institutului de Administrare a Afacerilor din București, de unde a obținut diploma de de Executive Master of Business Administration.

În ciuda studiilor, primul loc de muncă a lui Daniel Mischie este unul neașteptat. El a a lucrat în indusrtria ospitalității încă din facultate, astfel că la început a fost responsabil cu curățenia la toaletele clienților.

„Primul job pe care l-am avut a fost responsabil toalete clienți. Am fost foarte impresionat că lucram la o companie multinațională, mai ales la o companie care era proaspăt venită din America. După câteva luni am fost promovat la nivelul de ajutor de ospătar.

Iar după ce am părăsit acest grup, am lucrat ca asistent manager. Aceasta este perioada care m-a calificat din punct de vedere al formării profesionale pentru această industrie”, a povestit Daniel Mischie.

Soția sa este medic de familie

Când vine vorba de viața personală, Daniel Mischie este căsătorit și are trei copii. Afaceristul și-a cunoscut soția la o nuntă, iar aceasta este medic de familie. „Fac parte dintr-o familie tradiționalistă și familia reprezintă un hobby pentru mine.

Locuiesc împreună cu soția mea, cei trei copii: Alex, Ioana și Maria, dar și cu mama mea. Cred că a avea trei generații în aceeași casă dă putere și consistență fiecăruia dintre noi”, a declarat afaceristul.

Daniel Mischi este un împătimit al competițiilor de ciclism, înot și maraton. Astfel că timpul său liber este alocat pasiunilor. „Sportul este unul din hobby-urile pe care le-am dobândit în ultima perioadă.

Intrând în comunitatea de sportivi, practic am fost inspirat de unii dintre prietenii mei și am creat grupuri de concursuri. Este vorba de half ironman, adică jumătate din distanțele de la ironman. Am participat, iar obiectivul principal a fost să termin. De două ori am participat și am reușit să termin”, a spus Daniel Mischie, citat de