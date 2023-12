El este românul care a fost oprit în trafic, dar a primit bani de la polițiști! Suma nu e deloc mică

Acum ceva timp, un bărbat a fost oprit în trafic de un polițiști. Era un filtru, nu trecea nimeni, iar agenții îi legitimau și controlau pe toți șoferii. La sânge. Doar că el a avut noroc. A scăpat fără amendă, ba chiar a primit și bani pentru drum.

Cum a făcut bani românul oprit în trafic de polițiști

Marius Simionică este un personaj cunoscut în zona . El, alături de asociația pe care o păstorește, încearcă să facă cât mai mult bine și să ajute oamenii nevoiași să depășească momentele critice din viața lor.

Pentru asta, desigur, are nevoie de bani. Iar uneori banii apar de unde se așeaptă mai puțin. Ba chiar ”răsar” din buzunarele celor care, de cele mai multe ori, te amendează, nu îți donează. Iar acum ceva vreme, el a povestit o pățanie care poate părea incredibilă, din trafic.

”Astăzi mi s-a întâmplat unul dintre cele mai ciudate lucruri și m-am gândit bine înainte de a posta… Am fost oprit la un filtru de Poliție format din 7-8 mașini. Mi-au cerut actele, am suflat în etilotest (pozitiv de cafea, – râde n. red.) și am fost verificat.

Surpriza a venit când domnul polițist mi-a adus actele și m-a întrebat `Unde mergeți?`! `În Maramureș, mai exact Sighet, unde avem un proiect caritabil…`. `Vă referiți la #CasaNr6, pentru Ciprian`? `Eu?!?!?!?! Da!!!!!`. `Poftiți ceva din partea mea și a altor 4 colegi pentru Ciprian`! 500 de lei cash…

Din instinct i-am întrebat dacă putem face o poză (pentru că pare imposibil un astfel de gest) însă mi-a spus că, din păcate, nu se poate”, a dezvăluit .

Nu era prima oară când lua bani de la polițiști

Culmea, povestește bărbatul care a avut surpriza să primească bani de la polițiștii care l-au oprit în trafic, nu era prima oară când pățea asta. Cu ceva timp înainte, surpriza lui a fost și mai mare atunci când rutieriștii în loc de amendă i-au mai făcut

”Aaa, poate faptul că am mai fost odată oprit de Poliția din Dâmbovița pentru viteză și în loc de amendă am primit 1200 lei de la cei doi agenți. Atunci era și Cristiana martor. Doamne ajută, am fugit către Sighet”, a mai postat bărbatul care a reușit să îi facă pe polițiști să se implice în cauze caritabile.

Postarea lui a avut un impact deosebit, lucru pe care l-a și remarcat Marius în comentariile ulterioare. Mai mult, a precizat bărbatul, după câteva zile, banii cu pricina au ajuns să fie investiți în proiectul caritabil. El, la acea vreme, construia o casă pentru un copil. Acum, conform postărilor sale, a finalizat a 13-a casă făcută pentru copiii cu probleme financiare acute.