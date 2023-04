El este singurul antrenor peste care nu s-a băgat Gigi Becali! Patronul FCSB a recunoscut tot: “Întotdeauna m-am implicat! Ca să fie clar”

Elias Charalambous este noul antrenor de la FCSB. şi patronul şi-a schimbat discursul despre noul tehnician, spunând că Pintilii este omul care trebuie să se obişnuiască cu metodele lui Charalambous.

El este singurul antrenor peste care nu s-a băgat Gigi Becali: “Întotdeauna m-am implicat la echipă”

a lămurit şi problema implicării sale în deciziile tehnice de la echipă. Latifundiarul a declarat că mereu s-a băgat la echipă, singurul antrenor peste care nu s-a implicat fiind Victor Piţurcă:

“Întotdeauna m-am implicat la echipă. Întotdeauna. Doar cu Piţurcă nu am făcut-o şi atunci ne-am certat de la jucători. Asta ca să stabilim o dată pentru totdeauna. Doar cu Piţurcă nu m-am implicat.

Dar eu nu concep ca antrenorul să ia 20.000 pe lună când nu are rezultate. Asta e nebunie. Eu până mor nu o să mă schimbe cineva. Până pun mâinile pe piept eu comand ce e al meu.

“Spune-mi o echipă care a câștigat 1.000 de euro. E vreuna?”

Nu numai fotbal, tot. Să intru eu în nebunia lumii? Nu o să intru. Ce, să mă comande pe mine federația pe banii mei? Spune-mi o echipă care a câștigat 1.000 de euro. E vreuna?

10 milioane când am luat clubul de la Talpan și am mai băgat 10 milioane. În total, 20 de milioane am de luat. Mă obigă cineva să fac fotbal? Nu mă obligă nimeni, dar pe banii mei eu comand.

Dacă s-au strând 20 de milioane datorie, la vară adio jumătate de academie. Dacă dau banii mei, nu mă comandă Burleanu sau arbitrii. Eu dau banii și Burleanu și zice faci așa și faci așa.

Cum adică, eu sunt pe locul 3 și tu îmi comanzi mie să joc baraj cu locul 7 și mai joc și un singur meci. Nu mă interesează ce s-a votat că eu sunt într-o asociație de oameni slabi”, a spus Gigi Becali la Digisport.

FCSB este pe locul trei în Superliga, la trei puncte de liderul Farul Constanţa. Roş-albaştrii vor evolua în a treia etapă din play-off cu CFR Cluj, derby-ul fiind programat duminică, de la ora 21:00.

