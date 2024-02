El Kaddouri, primul gol în SuperLiga! Starul lui CFR Cluj a profitat de gafa lui Gurău. Video

CFR Cluj a pierdut derby-ul cu Rapid, iar meciul din Bănie cu FC U Craiova a devenit foarte important în economia luptei pentru titlu, în condiţiile în care FCSB are un avans uriaş şi giuleştenii s-au desprins şi ei de echipa din Gruia.

El Kaddouri, primul gol în SuperLiga! Starul lui CFR Cluj a profitat de gafa lui Gurău

Elevii lui Adi Mutu au punctat repede pe terenul lui FC U. Omar El Kaddouri, starul marocan transferat în această iarnă la CFR Cluj, a marcat primul său gol în România, profitând de o ieşire greşită a portarului.

Deac a centrat excelent la Otele, care a reluat mingea spre poartă, spre surprinderea lui Gurău, surprins mult ieşit. Portarul lui FC U a atins mingea, care a ajuns în gheata lui El Kaddouri, care a marcat cu sânge-rece. ( )

Aşteptări mari de la El Kaddouri: “Este cel mai bun jucător care vine în ultimii ani în campionatul României”

Sunt aşteptări mari de la Omar El Kaddouri. că marocanul este cel mai bun jucător din SuperLiga, fiind convins de reuşita acestui transfer:

“El Kaddouri este o adevărată lovitură. După părerea mea este cel mai bun jucător care vine în ultimii ani în campionatul României. SuperLiga nu a mai văzut un jucător precum El Kaddouri. Nu are sens să mai trecem în revistă echipele la care a fost.

Este un super fotbalist și o super lovitură pe care am reușit să o dăm pentru fanii CFR Cluj. Nu am mai văzut un jucător ca El Kaddouri aici”, a spus Neluţu Varga pentru FANATIK în momentul transferului.

Adrian Mutu: “Nu am treabă ce fac în afara programului atâta timp cât au respect pentru tricoul în care joacă”

FANATIK SUPERLIGA că Omar El Kaddouri este un jucător super profesionist. Încă mai are de recuperat din punct de vedere fizic, dar este un jucător foarte tehnic:

“Este super profesionist. Şi el şi Tachtsidis, au în CV-uri echipe importante din Europa. Nu ai treabă cu ei, creează un ambient profesional, nu avem probleme. Sunt jucători antrenabili care îşi fac antrenamentul.

Nu am treabă ce fac în afara programului atâta timp cât au respect pentru tricoul în care joacă. Nu am ce să le reproşez băieţilor. Omar are o tehnică deosebită, e puţin în spate cu pregătirea fizică”, a spus Mutu la FANATIK SUPERLIGA.