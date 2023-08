Elena Cârstea a rămas cu sechele după AVC: ”Recuperarea va mai dura câteva luni bune”

Elena Cârstea a rămas cu sechele după avut în luna martie. Vedeta a declarat că recuperarea va mai dura câteva luni bune, în momentul de față deplasarea fiind una complicată.

Elena Cârstea are probleme după AVC-ul suferit. Cântăreața speră să se recupereze cât mai curând

Elena Cârstea a rămas cu câteva după AVC-ul suferit în urmă cu ceva timp. Cântăreața speră să se recupereze cât mai curând pentru a-și relua activitățile. În prezent, artista se folosește de un baston.

Cunoscuta compozitoare în vârstă de 61 de ani face zilnic mișcare și exerciții. În plus, merge la piscină constant, partenerul de viață fiind un sprijin important perioada aceasta. Vedeta are un soț care o îndeamnă să iasă din casă.

„Tot cu bastonul cu cristale mă deplasez. Am deja trei, unul alb, unul negru și altul albastru. Îmi voi comanda și roz, ca să mă pot asorta. Din păcate, încă nu mi-am revenit complet.

Am probleme cu deplasarea, merg greu, ceea ce mă enervează pentru că eu mereu am fost activă. Recuperarea va mai dura câteva luni bune, fac zilnic, la piscină. Nu am putut să merg până acum la muncă.

Am un șef foarte drăguț și înțelegător… Nu mă pot mișca foarte mult trebuie să țin cont de asta. Nu pot pleca în niciun concediu, sunt limitată… Soțul meu trage de mine să ieșim în oraș.

Eu nu vreau să aud, nu pot face efort, obosesc foarte repede. El e stresat să nu mi se întâmple ceva”, a mărturisit Elena Cârstea pentru . Cântăreața a renunțat și la viciul său, fumatul.

Elena Cârstea, despre relația cu soțul său

Elena Cârstea are o relație extraordinară cu soțul său cu care se înțelege foarte bine, exact ca atunci când s-au cunoscut. Cântăreața poate discuta orice cu partenerul de viață alături de care face toate activitățile zilnice.

Îndrăgita artistă este căsătorită cu Glenn Muttart din anul 2006, cererea în căsătorie venind la numai o săptămână de la prima întâlnire. Vedeta l-a cunoscut pe american pe Internet și de peste 15 ani este plecată din România pentru a-i fi alături.