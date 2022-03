Elena Marin face dezvăluiri despre traumele din copilărie și bătăile crunte încasate: ”Am primit porție dublă”

Elena Marin radiază de fericire atunci când este alături de Andrei, logodnicul ei. Acum, recunoaște ea, cu zâmbetul pe buze, poate vorbi chiar detașată despre momentele care i-au marcat copilăria.

De ce a fost Elena Marin bătură în copilărie

Prezentă la alături de logodnicul ei, Elena Marin a povestit, pentru FANATIK, despre copilăria ei. O copilărie petrecută exclusiv între școală și sport, Elena Marin este acum capabilă să zâmbească când se gândește la momentele nu tocmai fericite din acea perioadă.

”Nu am foarte multe amintiri din copilărie pentru că, în singurele momente în care nu eram la școală, eram la antrenamente, la dansuri și la gimnastică. Dar, ca amintire puternică este o pățanie pe care am avut-o într-unul dintre cantonamentele de gimnastică.

Am jupuit tapetul de pe pereții camerei de hotel să îl duc acasă la părinții mei. Din păcate, nu doar eu am făcut asta, ideea mea a fost preluată și de colegele mele. Camera de hotel arăta groaznic după ce noi am plecat…”, povestește Elena Marin, acum amuzându-se pe seama momentelor cu pricina.

Doar că, recunoaște ea, la acea vreme nu a fost deloc amuzant. Mai ales că s-a descoperit cine era, de fapt, vinovată pentru năzdrăvănie. Iar cum, mai ales în lumea sportului de la acea vreme, greșelile erau adeseori pedepsite fizic, uneori chiar crunt, Elena Marin a cam pățit-o.

”Bine-înțeles, au existat repercusiuni… Mi-au administrat o bătaie și antrenorul, și părinții. Din păcate nu am scăpat, am primit porție dublă”, recunoaște Elena Marin.

Elena Marin, dezvăluiri exclusive despre momentul căsătoriei

Nedespărțită de logodnicul ei, Elena Marin recunoaște că, încă, nu a apucat să facă planurile necesare pentru momentul nunții. Evenimentul nu va avea loc, cu siguranță, anul acesta, dar, ne-a explicat ea, vrea să fie organizat perfect.

”Momentan, trebui să recunosc, cum au trecut doar câteva zile de când am fost cerută – prin mare surprindere cerută, nu am mirosit nimic, s-a ascuns Andrei perfect (râde cu poftă și îl ciupește de obraz pe logodnicul ei, n. red.) – nu am apucat să ne gândim prea mult la organizare.

Nu am apucat să punem pe foaie ceea ce este necesar. Probabil vom începe să ne organizăm săptămânile următoare, să luăm un pix și o foaie și ne punem pe treabă, să facem un studiu de caz. Probabil că evenimentul va avea loc anul viitor, poate se mai liniștesc lucrurile”, a spus, pentru FANATIK, Elena Marin.

. De altfel, dorința de a avea copii este una veche pentru fosta Faimoasă de la Survivor România. Și, sinceră, a și recunoscut că își dorește foarte mult să aibă băieței. La plural, pentru că vrea gemeni.

”Copil îmi doresc de foarte mult timp, dar sunt convinsă că Dumnezeu le va așeza așa cum trebuie pentru noi. Îmi doresc gemeni. Sau măcar un băiat. Dacă va fi fată, nu am ce să spun, dar băiat îmi doresc, recunosc”, a mai dezvăluit Elena Marin, pentru FANATIK.

De mână cu logodnicul, Elena Marin a vorbit despre prima iubire

Ținându-l strâns de mână pe Andrei, logodnicul ei, . Întrebări care îi priveau trecutul și băieții care i-au fost… apropiați. Râzând încurcată, roșind suficient încât stratul de farduri să nu mai fie suficient, a tot încercat să ocolească răspunsurile. Dar, într-un final, le-a dat.

”Prima iubire. Da, îmi amintesc de ea (râde încurcată și roșește, n. red.). Ce să spun de ea? Niciodată nu m-am uitat la aspectul fizic. L-am cunoscut la liceu, acolo unde învățam, la Dinu Lipatti, la secția teatrală. Sinceră să fiu nu pot să dau prea multe detalii despre cum arăta pentru că nu m-am ghidat niciodată după asta.

Nu m-a interesat dacă e înalt sau scund, dacă e gras sau atletic, au contat alte lucruri și atunci. Dar acea iubire s-a dus, nu prea îmi place să vorbesc despre trecut, îmi place să vorbesc despre prezent și viitor”, a spus Elena Marin, privindu-și logodnicul pentru a-i vedea reacția.

Cum Andrei se amuza copios, Elena Marin a răsuflat ușurată și a continuat să vorbească despre planurile ei de viitor. Despre visul pe care îl are și în care își va investi toate veniturile și energia: școala de dans pentru copii pe care o va deschide.

”Școala de dans e prioritatea mea. Cred că, în maximum trei luni, nu pot spune o dată exactă încă, lucrurile vor fi așa cum vreau eu, voi reuși să îi dau drumul. Mă ajută și faptul că recuperarea merge foarte bine. Cu siguranță, după recuperare, voi mai dansa și în afara școlii, dar momentan nu pot vorbi de contracte noi, toată lumea știe că nu pot dansa acum. Dar aștept contractele…”, a mai spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Elena Marin.