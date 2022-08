Elena Merișoreanu, vocație din naștere, faimă din… minciună. Cum a ajuns din căsuța sărăcăcioasă în vila din centrul Bucureștiului

Elena Merișoreanu (75 de ani) este o cântăreață cu o voce inconfundabilă în muzica populară românească. A știut mereu cum să-și țină fanii aproape și nu i-a dezamăgit niciodată, ba mai mult a lipsit din sânul familiei pentru a încânta publicul.

Elena Merișoreanu, copilărie săracă, bătrânețe de milioane. Dezvăluirile artistei din vila situată în centrul Capitalei

Cântăreața a fost mereu , dar nu și-a povestit niciodată pe deplin copilăria și rareori a vorbit despre viața modestă a părinților ei. În exclusivitate pentru FANATIK, Elena Merișoreanu a relatat pe îndelete întâmplări personale neștiute și ne-a dezvăluit minciuna care a făcut-o vedetă.

Elena Merișoreanu face declarații inedite chiar din casa dragă inimii ei, vila situată în centrul Capitalei unde cântăreața locuiește cu familia iubită. Înconjurată de nepoți și de cei dragi, artista se bucură de momente fericite și are parte de liniștea care i-a lipsit în tinerețe.

„Dacă aveam pâine eram fericiți!”

„Cel mai bine mă simt acasă când sunt cu familia, dar locurile de baștină nu pot să le uit, pentru că sunt frumusețea copilăriei mele. Și tot ce am învățat frumos a fost de la oameni simpli, părinții mei, și nu pot să uit niciodată ce am învățat la țară.” și-a început povestea Elena Merișoreanu.

Chiar dacă a suferit de multe lipsuri în copilărie, alături de părinții și sora ei, artista nu regretă nimic din ce a trăit și vorbește cu plăcere despre începuturile sale modeste de la țară.

„Trebuie să ne întoarcem în trecut, chiar dacă trecutul nu are viitor, ne întoarcem pentru că, sinceră să fiu, copilăria mea a fost tare frumoasă. Cu toate greutățile, noi nu știam ce înseamnă portocală, nu știam ce înseamnă o ciocolată mai bună, dacă aveam pâine eram fericiți!” a continuat dezvăluirile Elena Merișoreanu.

Aprigă, artista a știut de mică ce-și dorește și a luptat pentru visul ei. Cântăreața a fost educată să muncească din greu și să nu se dea la o parte din fața provocărilor vieții.

„În copilărie eram numită băiatul familiei… eram eu și sora mea, pentru că tata mă lua cu el în pădure, la lemne, peste tot. Făceam lucrurile ce trebuia să facă băieții, eram o persoană care nu știam ce-i frica, eram atât de iubită de părinți încât ei mă protejau, știam că orice ar fi, ei mă protejează.” a adăugat Elena Merișoreanu.

Cel mai mare regret al Elenei Merișoreanu: „Am plecat prea devreme de acasă și nu m-am bucurat de părinții mei”

„Am amintiri extraordinar de frumoase, de fapt, cele mai frumoase amintiri astea sunt, când îi ai pe ambii părinți. Dar am și un regret enorm de mare pentru că am plecat prea devreme de acasă și nu m-am bucurat de părinții mei. Pentru că ei s-au dus și poate i-am vizitat destul de rar. Venind în București, având turnee… Cine ne vede zâmbind pe scenă, crede că nu suntem decât un zâmbet. Să fii angajat la un ansamblu profesionist atât de mare cum era Rapsodia Română, unde erau soliști care atunci când eram copil și îi auzeam la radio nu puteam să-mi imaginez că vreodată o să stau lângă ei. Și am ajuns să stau lângă ei și să mă protejeze.” a spus Elena Merișoreanu despre cel mai mare regret al vieții ei.

I-au lipsit banii Elenei Merișoreanu, dar niciodată iubirea

„Provin dintr-o familie modestă, mama nu a lucrat niciodată, tatăl meu era cioban, pe urmă a lucrat în mină.” și-a descris părinții cântăreața.

Deși abia aveau ce pune pe masă, iar în casa copilăriei nu era nici măcar lumină electrică, Elena Merișoreanu povestește cu drag despre mama ei care era gospodină și se zbătea să le pună mâncare pe masă în fiecare zi. Lipsurile copilăriei au făcut-o pe cântăreață să lupte cu desăvârșire pentru a izbândi în viață.

„Când eram în vacanță aveam grijă de vite și ascultam, și făceam treburile casei, că noi am muncit de la trei-patru ani, ne punea mama pe mine și pe sora mea.” își amintește, cu nostalgie, Elena Merișoreanu.

Cântăreața nu a trăit niciodată fără muzică și în copilărie nu rata niciun spectacol din sat, chiar dacă trebuia să vândă ouă pentru a-și cumpăra bilete.

Prima mare dragoste a Elenei Merișoreanu a fost profesorul de educație fizică

„Aveam un profesor de educație fizică, tânăr și frumos, aveam vreo 12-13 ani, și îmi era atât de drag de el, și îl iubeam.” a povestit amuzată Elena Merișoreanu o etapă a adolescenței sale.

Depresia a stat departe de cântăreața iubită în muzica populară românească. Și, a trecut peste cu mare voință.

„În viața mea nu am avut depresie. Eu am fost un om foarte echilibrat și totul a pornit de la creier. Așa știu eu că trebuie să procedez. Am tras aer în piept, mi-am zis Tatăl Nostru, am băut două-trei căni de apă și mi-a trecut. Eu n-am suferit de depresie și n-am luat în viața mea medicamente pentru așa ceva.” a precizat Elena Merișoreanu.

Cântăreața vorbește deschis despre lipsurile pe care le întâlnesc tinerii din zilele noastre și îi acuză pe cei care ne conduc țara. Cu lacrimi în ochi, Elena Merișoreanu relatează întâmplări din străinătate, de la concerte ei, unde a întâlnit români cu studii superioare care muncesc din greu și sunt nevoiți să profeseze în domenii sub nivelul pregătirii dobândită în țară.

“E foarte trist, treaba asta mă deprimă enorm de mult De ce să ne plece atâta tineret din țară, când noi aveam cea mai frumoasă și bogată țară? …) Ce păcat că nu etse condusă de cine trebuie. este un dezastru la noi în țară, un dezastru total. Mă uit la nepoții mei și la tot tineretul și zic, Doamne, ce viitor vor avea tineretul ăsta?” spune Elena Merișoreanu.

Elena Merișoreanu, vocație din naștere: “Șansa vieții mele a fost că am ajuns în București cu o mare minciună”

„Cânt de când mă știu, dar șansa vieții mele a fost că am ajuns la București cu o minciună, cu o mare minciună.” spune Elena Merișoreanu despre începutul carierei sale.

Cântăreața visa dintotdeauna să ajungă celebră și să cânte pe marile scene ale lumii. Pentru că șansa cea mare i-a bătut la ușă când ea avea doar 16 ani, iar vârsta minină era 18, Elena Merișoreanu și-a luat inima în dinți și a mințit cu îndrăzneală că este majoră. Spune că, în definitiv, vârsta fiind doar un număr, ce rost avea să piardă șansa vieții din cauze minore?

“Țin minte că a venit în orașul Vulcana, aproape de satul meu Paroșeni, a venit un concert cu mari cântăreți, Ciorcârlia era number one pe vreme aia. Am fost la concert și, venind de la acel concert, bineînțeles că mă duceam în cabină ca să mă vadă lumea că eu vorbesc cu artiștii. Aveam atunci aproape 15 ani și Ion Cristoreanu, Dumnezeu să-l odihnească, mi-a zis: ‘Vrei tu autograf? Dar tu știi să cânți?’ Bineînțeles am început să cânt. (…) La un moment dat vine un domn și spune: ‘Noi avem concurs la Ciocârlia, anul viitor, și, dacă vrei, dă-mi adresa și o să te chem. I-am dat adresa și numărul de telefon de la primărie și mă pomenesc că vine poștașul și îi spune tatălui meu că a venit pentru mine ceva să mă duc la București. Tata nu a vrut să mă lase. (…)

Mi-a dat voie să vin, am venit noi cu trenul, era cu bănci de blană, eram toții grămadă. Ajungem în București, ne-am urcat în tramvai și am venit la Ciorcârlia. Mi-am luat costum cu mine, să mă pregătesc. Era un afiș mare, scria: ‘Primim candidați de muzică populară din toate zonele țării cu vârsta de la 18 ani – la fete- până la 29 de ani. Când am văzut… eu aveam 16 ani. Am zis că scriu că am 18 ani și spun că am uitat buletinul acasă”, a dezvăluit Elena Merișoreanu.

În ciuda tuturor, a tatălui ei, a autorităților dure din acele vremuri, Elena Merișoreanu a izbutit, și-a arătat imensul talent și a câștigat inimile publicului, fapt ce a propulsat-o pe cele mai mari scene ale României, dar și ale lumii.

Întreaga poveste a cântăreței de muzică populară o puteți urmări în video de mai sus, unde puteți vedea interviul integral din casa Elenei Merișoreanu.