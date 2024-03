Elias Charalambous, antrenorul etapei în SuperLiga înainte de Rapid – FCSB. Ce echipă dă 4 jucători în „11-le” ideal

Elias Charalambous a fost ales cel mai bun antrenor al rundei cu numărul 29 din SuperLiga. Cipriotul a primit o doză mare de moral din partea Ligii Profesioniste de Fotbal , sâmbătă, 9 martie, ora 20:00.

Elias Charalambous, antrenorul etapei a 29-a din SuperLiga

, după ce FCSB, echipa pe care o antrenează alături de Mihai Pintilii, s-a impus pe Arena Națională contra celor de la Petrolul Ploiești, scor 1-0.

ADVERTISEMENT

„A gestionat perfect prima perioadă cu etapă intermediară din acest an, gruparea roş-albastră fiind singura care a luat nouă puncte din ultimele trei runde”, se arată pe .

De altfel, cu FC Voluntari (2-1) și Petrolul Ploiești (1-0). „Roș-albaștriii” nu au strălucit în prima parte a jocurilor, însă au ieșit mult mai montați de la cabine și au reușit să obțină toate punctele.

ADVERTISEMENT

Elias Charalambous, doză mare de încredere înainte de Rapid – FCSB

Premiul pentru antrenorul etapei a venit cum nu se poate mai bine pentru Elias Charalambous. FCSB are un avans de 12 puncte față de principala urmăritoare, Rapid, pe care o întâlnește la finalul săptămânii în ultima etapă a sezonului regulat.

Rapid – FCSB are loc pe Arena Națională. Liderul are șansa să mărească diferența la 15 puncte de giuleșteni înainte de intrarea în play-off. Totodată, echipa lui Cristiano Bergodi are ocazia să reducă din diferență, să vină la 9 puncte, și să reaprindă lupta pentru titlu.

ADVERTISEMENT

„Vom vedea în timpul săptămânii cum decurg antrenamentele. Vom vedea cum se va prezenta și vom stabili dacă poate să joace (n.r. Chiricheș). Trebuie să ne gândim la ce soluții avem”, a spus Elias Charalambous despre înlocuirea lui Siyabonga Ngezana, suspendat pentru meciul cu Rapid.

Cum arată echipa etapei a 29-a din SuperLiga

Sepsi are cei mai mulți jucători în echipa ideală a etapei cu numărul 29 din SuperLiga. Formația antrenată de Bernd Storck a învins-o categoric pe FC Voluntari, scor 4-0. Bogdan Oteliță, Florin Ștefan, Cosmin Matei și Marius Ștefănescu fac parte din „11-le” ideal al penultimei runde din sezonul regulat.

ADVERTISEMENT

Echipa este completată cu doi fotbaliști de la Universitatea Craiova (Alexandru Mitiță și Laurențiu Popescu), doi fotbaliști de la Hermannstadt (Alessandro Murgia și Ianis Stoica) și câte un fotbalist de la U Cluj (Lucas Masoero), CFR Cluj (Arlind Ajeti) și UTA Arad (Andrej Fabry).

PORTAR

Laurenţiu Popescu (Universitatea Craiova) – A avut două intervenţii importante în momente cheie, prin care a dat încredere echipei.

FUNDAŞI

Bogdan Oteliţă (Sepsi OSK Sf. Gheorghe) – Titularizat pentru a 18-a oară în acest sezon, şi-a trecut în cont prima pasă de gol în SuperLigă.

– Titularizat pentru a 18-a oară în acest sezon, şi-a trecut în cont prima pasă de gol în SuperLigă. Lucas Masoero (Universitatea Cluj) – Cu fundaşul argentinian în centrul defensivei, clujenii au depăşit 400 de minute consecutive fără gol încasat.

– Cu fundaşul argentinian în centrul defensivei, clujenii au depăşit 400 de minute consecutive fără gol încasat. Arlind Ajeti (CFR 1907 Cluj) – Internaţionalul albanez a marcat golul în urma căruia CFR Cluj s-a întors din deplasarea de la Ovidiu cu un punct.

– Internaţionalul albanez a marcat golul în urma căruia CFR Cluj s-a întors din deplasarea de la Ovidiu cu un punct. Florin Ştefan (Sepsi OSK Sf. Gheorghe) – Probabil, cel mai bun meci de la revenirea la Sf. Gheorghe. A dominat întreg flancul stâng.

MIJLOCAŞI

Andrej Fabry (UTA Arad) – Gol şi pasă decisivă în victoria care o păstrează pe UTA Arad în lupta pentru un loc în play-off.

– Gol şi pasă decisivă în victoria care o păstrează pe UTA Arad în lupta pentru un loc în play-off. Alessandro Murgia (FC Hermannstadt) – A pasat decisiv la primul gol înscris de sibieni. A avut o evoluţie consistentă la centrul terenului.

– A pasat decisiv la primul gol înscris de sibieni. A avut o evoluţie consistentă la centrul terenului. Cosmin Matei (Sepsi OSK Sf. Gheorghe) -A arătat că este un jucător cu glezna fină. A scos penalty-ul care a deschis drumul covăsnenilor spre victorie şi a marcat un gol frumos.

ATACANŢI

Marius Ştefănescu (Sepsi OSK Sf. Gheorghe) – Graţie dublei reuşite în ultima etapă, a ajuns la 10 goluri în campionatul curent, fiind golgheterul grupării din Sf. Gheorghe.

– Graţie dublei reuşite în ultima etapă, a ajuns la 10 goluri în campionatul curent, fiind golgheterul grupării din Sf. Gheorghe. Ianis Stoica (FC Hermannstadt) – A marcat primele goluri în tricoul sibienilor. Are 14 reuşite în 75 de prezenţe în SuperLigă.

– A marcat primele goluri în tricoul sibienilor. Are 14 reuşite în 75 de prezenţe în SuperLigă. Alexandru Mitriţă (Universitatea Craiova) – Un jucător de 10! A marcat al 10-lea gol în campionatul curent, în care este şi liderul din clasamentul pasatorilor decisivi tot cu 10 reușite.

ANTRENORUL ETAPEI

Elias Charalambous (FCSB) – A gestionat perfect prima perioadă cu etapă intermediară din acest an, gruparea roş-albastră fiind singura care a luat nouă puncte din ultimele trei runde.