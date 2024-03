Elias Charalambous anunţă revenirea lui Chiricheş pe teren în Farul – FCSB: “Are şanse să înceapă mâine!”. Cine lipseşte

FCSB are şansa de a se desprinde şi mai mult în fruntea clasamentului în cazul unei victorii pe terenul Farului Constanţa. Dar, trupa lui Charalambous va avea meci greu la Ovidiu, împotriva echipei care a bătut Rapidul.

Elias Charalambous anunţă revenirea lui Chiricheş pe teren în Farul – FCSB

Antrenorul cipriot a vorbit la conferinţa de presă premergătoare meciului de revenirea lui Chiricheş, care este pregătit şi ar putea intra cu Farul. Charalambous confirmă FANATIK î şi Luis Phelipe:

“Este al doilea meci din play-off. O deplasare împotriva campioanei de anul trecut, o echipă foarte bună, cu un antrenor foarte bun, cel mai mare nume din istoria fotbalului românesc.

Jocurile devin din ce în ce mai dificile, timpul trece şi cred că e normal ca şi noi să ne dezvoltăm şi să avem un joc pe măsura numelui, a obiectivelor. Este în ADN-ul nostru să ne propunem ţeluri mari, dar devine din ce în ce mai dificil.

“Va fi cu noi mâine şi va avea posibilitatea de a începe meciul”

Jucătorii care au revenit de la naţionale sunt aşa cum trebuie. Pauza internaţională este pentru toate cluburile, aşa că mereu sper să avem cât mai mulţi jucători convocaţi. Suntem de un an împreună, aşa că jucătorii care sunt convocaţi nu ratează prea multe.

Normal că ne dorim ca adversarele noastre să piardă puncte, dar dacă noi nu ne facem treaba, nu merită. Aşa că, repet, noi trebuie să ne câştigăm meciurile. Iar dacă alte echipe pierd puncte, cu atât mai bine.

Ovidiu Popescu şi Luis Phelipe sunt out pentru meciul cu Farul. , iar Ovidiu a simţit dureri la genunchi. O să vedem săptămâna viitoare cum se vor simţi.

Trebuie să găsim soluţii mereu şi să ne adaptăm. Farul este o echipă care vrea să joace fotbal, sper să avem un meci frumos, între două echipe care îşi doresc posesia. Cred că putem câştiga cele trei puncte.

Chiricheş este într-o formă foarte bună, săptămâna trecută a jucat în amical, se simte foarte bine. Va fi cu noi mâine şi va avea posibilitatea de a începe meciul.

“Nu vreau să am discuţii (n.r. despre prelungire) pentru că nu este momentul acum”

Nu avem timp să ne gândim la acel meci (n.r. Farul – FCSB 3-2, care i-a adus titlul lui Hagi). Nimeni nu se gândeşte că este o revanşă. Nu este aşa. Sunt foarte fericit că sunt de un an la FCSB.

Mereu m-am simţit foarte bine aici. Sunt bine şi mă bucur de fiecare zi pe care o petrec aici. Dacă eşti într-un asemenea club, mereu eşti sub presiune. În pauza internaţională, este o perioadă de relaxare.

Am fost plecat pentru a fi alături de familie două-trei zile. Mă simt bine aici. Nu vreau să am discuţii (n.r. despre prelungire) pentru că nu este momentul acum. Singurul lucru pe care îl am în minte este obiectivul nostru.

Ştiţi foarte bine că obiectivul este câştigarea campionatului. Nu pot să mă gândesc la altceva acum. Louis Munteanu va fi oponentul nostru mâine. Nu ar fi fair-play să discut despre astfel de lucruri (n.r. un eventual transfer la FCSB).

Este un jucător bun, care îmi place mult, dar nu cred că este momentul bun ca Rapid sau noi să spunem că suntem interesaţi”, a spus Elias Charalambous la conferinţa de presă.

