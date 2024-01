Elias Charalambous, fericit după Universitatea Craiova – FCSB 0-3: “Pentru atitudine, nota 10!”. Ce spune de transferuri

FCSB s-a distrat cu Universitatea Craiova în Bănie, . Roş-albaştrii s-au distanţat la 16 puncte faţă de echipa lui Petev şi încep ca din tun anul 2014, cu două victorii fără gol primit, şi 3-0 cu Craiova.

Elias Charalambous: “Cel mai bun lucru este că am reuşit să fim agresivi pe durata celor 90 de minute. Pentru atitudine, nota este 10”

Elias Charalambous a fost foarte fericit la finalul meciului şi şi-a felicitat jucătorii după 3-0 în faţa Universităţii Craiova. Antrenorul FCSB a declarat

“Îmi felicit jucătorii pentru atitudine. Ştiam că meciul va fi foarte greu, am suferit, dar ne-am pregătit pentru aşa ceva. A fost foarte important că am reuşit să marcăm în finalul primei reprize. Adversarul a riscat.

Apoi a fost crucial că am marcat pe contraatac golul doi. Ştiam că vom avea spaţii apoi. Cel mai bun lucru este că am reuşit să fim agresivi pe durata celor 90 de minute. Pentru atitudine, nota este 10.

Ca întotdeauna, mai sunt lucruri de corectat. O să vedem mâine ce e de îmbunătăţit. Este foarte important că am reuşit să menţinem acel zero în dreptul FCSB, la capitolul goluri primite.

“Boss-ul, Meme Stoica, ei iau deciziile la transferuri”

Sunt foarte fericit pentru Olaru. Este inima echipei, căpitanul. Nu am cum să fiu supărat pe el. Am spus înaintea meciului că sunt foarte fericit cu echipa pe care o am. Boss-ul, Meme Stoica, ei iau deciziile la transferuri.

O să vedem săptămâna viitoare dacă se va întâmpla ceva. Vreau să ne bucurăm de victorie. Le mulţumesc mult fanilor care au fost alături de noi şi vreau să le dedic victoria”, a spus Charalambous.

FCSB, lider autoritar în SuperLiga!

FCSB are 11 puncte avans în faţa Rapidului, echipă care, de asemenea, a început anul 2024 cu două victorii. Universitatea Craiova s-a distanţat la 16 puncte de lider după acest eşec şi tremură pentru play-off.

Roş-albaştrii au următorul meci cu Farul Constanţa. Confruntarea este programată pe 5 februarie, chiar de ziua lui Gică Hagi. Campioana en-titre a început perfect 2024 cu două succese: 2-1 cu Universitatea Craiova şi 1-0 cu FC U Craiova.