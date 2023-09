FCSB a ratat șansa de a-și consolida poziția în fotoliul de lider. Echipa pregătită de Elias Charalambous . Andrea Compagno, cu o „dublă”, a marcat golurile roș-albaștrilor. Vicecampioana României a irosit ocazia de a-și trece în cont a treia victorie consecutivă în campionat.

Elias Charalambous, după Hermannstadt – FCSB 2-2: „Am câștigat un punct”

FCSB a remizat spectaculos cu Hermannstadt într-un meci cu de toate. și a fost eliminat. Elias Charalambous s-a declarat mulțumit cu punctul obținut la Sibiu.

„A fost un meci nebun astăzi. Nu am început bine prima repriză, dar am reușit să înscriem repede înapoi și după aceea am recăpătat încrederea. Schimbările au ajutat foarte mult. A fost o greșeală acolo care se poate întâmpla în fotbal și am primit golul 2. A fost un efort deosebit pentru jucători pentru că am evoluat în inferioritate numerică.

Cred că rezultatul de egalitate este corect. Am câștigat un punct, acum trebuie să ne refacem. Avem meci destul de repede. Sunt mândru de jucătorii mei vom continua să muncim și asta este tot”, a declarat Elias Charalambous.

Elias Charalambous îi ia apărarea lui Dawa după gafa din Hermannstadt – FCSB 2-2: „Doar lucruri bune despre el”

Elias Charalambous l-a lăudat pe Andrea Compagno, autorul unei „duble”. Antrenorul cipriot a sărit în apărarea lui Dawa și a scos în față momentele când fundașul și-a scos echipa prin intervenții salvatoare. Formația finanțată de Gigi Becali ocupă primul loc în clasament, cu 22 de puncte în 9 meciuri. Roș-albaștrii au trei puncte peste locul 2 ocupat de CFR Cluj, însă echipa antrenată de Andrea Mandorlini are un meci mai puțin.

„Greșelile sunt parte din joc. Dawa face un sezon incredibil, ne-a salvat în multe meciuri, a făcut un sezon foarte bun. Singurele lucruri pe care le am de spus despre Dawa sunt bune, nu există motiv să îl criticăm.

Nu e corect să vedem așa lucrurile, avem multe meciuri, dacă vorbim de Ngezana el nu a jucat de mult, l-am pus în meciuri dificile și avem trei meciuri într-o săptămână, trebuie să facem schimbări, să lăsăm jucătorii să respire. Primul 11 ales este cel mai bun pe care l-am considerat la acel moment.

Am fost întrebat despre Compagno în ultimele săptămâni, că nu marca, am spus că lucrează mult pentru echipă, când faci asta vin golurile. Andrea e un jucător care ajută mult echipa, au venit golurile, suntem bucuroși pentru el.

Trebuia să schimbăm la pauză, nu am început bine meciul, sunt meciuri o dată la 2-3 zile, e nevoie ca unii dintre jucători să respire puțin. Am decis să facem aceste schimbări și s-a văzut că e decizia bună”, a declarat Elias Charalambous.

