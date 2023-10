Elias Charalambous, nemulțumit după Oțelul – FCSB 1-1: „Trebuie să fim atenți la fazele fixe”

Antrenorul vicecampioanei României a vorbit și , explicând că a vrut să dea minute de joc tuturor fotbaliștilor săi, spunând că este mulțumit de jucători. Tehnicianul „roș-albaștrilor” este , acuzând anularea golului lui Joyskim Dawa.

Elias Charalambous, nemulțumit după Oțelul – FCSB

Elias Charalambous a fost nemulțumit în Cupa României Betano contra Oțelului Galați, fiind supărat că echipa a primit gol din fază fixă:

ADVERTISEMENT

„A fost un meci greu, am venit să câștigăm. Am fost informat că reușita lui Dawa a fost validă. Iar am primit gol din fază fixă, în finalul partidei. Mai avem un meci în Cupă, acum urmează cel din campionat, care este important.

Meciul cu Rapid e un derby, un meci de trei puncte, important pentru fanii noștri. E ceva ce trebuie să analizăm (n.r. – golurile pe final), nu ar trebui să ajungem în această situație, ar trebui să marcăm mai mult”.

ADVERTISEMENT

„Trebuie să fim mai atenți la fazele fixe!”

Elias Charalambous a continuat și a mai spus că jucătorii săi trebuie să fie mult mai atenți la fazele fixe și să fie concentrați pentru meciul din campionat cu Rapid.

„Trebuie să fim mai atenți la fazele fixe. Știm că trebuie să ne îmbunătățim nivelul de joc, astăzi a fost un meci diferit, au fost multe schimbări.

ADVERTISEMENT

Când jucătorii sunt schimbați, e normal să nu fie fericiți, este un lucru normal. Trebuie să gestionăm aceste meciuri, avem următorul duminică”, a .

„Am discutat înainte că o să fie anumite schimbări la pauză. Nu cred că trebuie să vorbim despre nume, ci trebuie să ne îmbunătățim nivelul ca echipă.

ADVERTISEMENT

În prima repriză nu am jucat prea bine, am întâlnit un adversar care este compact, se apără foarte bine pe teren propriu”, a mai spus antrenorul FCSB-ului.