FCSB – Rapid a fost un derby aprig disputat. , iar FCSB îşi păstrează avantajul de 13 puncte, de această dată cu cinci etape înainte de finalul campionatului. Roş-albaştrii sunt virtual campioni.

Elias Charalambous, sentimente amestecate după FCSB – Rapid 2-2: “Am văzut jucători dezamăgiți după 4 victorii și un egal”

Elias Charalambous a dezvăluit la finalul meciului că după această remiză, în condiţiile în care au patru victorii şi un egal, ceea ce înseamnă că încă au o mare foame de rezultate:

„Am început jocul în cel mai bun mod posibil. Am marcat un gol foarte importat pentru echipă. Din nefericire am primit două goluri după. Am controlat jocul în ambele reprize, dacă vă uitați la cifre avem o posesie bună.

Nu am știut să gestionăm situația cum trebuie. Am văzut jucători dezamăgiți după 4 victorii și un egal. Înseamnă pentru mine mult, înseamnă că au foame de performanță.

“E diferit un meci cu Rapid din perspectiva atmosferei. Am vrut să câștigăm pentru fani”

E fotbal, câteodată schimbările ajută, câteodată nu. Nu schimbăm jucători pentru că ratează (n.r.- despre David Miculescu). Primelele informații despre Chiricheș ne arată că s-ar putea să îl pierdem până la finalul sezonului.

Sper să nu se întâmple asta! Nu știu dacă vom ieși campioni până la meciul cu Sepsi. E diferit un meci cu Rapid din perspectiva atmosferei. Am vrut să câștigăm pentru fani.

Nu am ce să le reproșez băieților pentru că au dat tot ce aveau mai bun. Obiectivul este câștigarea campionatului. Singurul lucru pe care vreau să-l spun suporterilor este un mare mulțumesc.

Vrem să le oferim un campionat cadou cât mai rapid cu putință, iar băieții muncesc pentru asta”, a spus Elias Charalambous la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB joacă în etapa următoare pe terenul lui Sepsi Sf. Gheorghe. Roş-albaştrii ar putea câştiga matematic titlul în confruntarea cu covăsnenii, dar totul depinde şi de ce va face Universitatea Craiova.